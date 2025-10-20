Resident Evil 0 Remake mogelijk in ontwikkeling

Capcom kent behoorlijke successen met de nieuwe releases en remakes van Resident Evil. Volgens nieuwe geruchten werkt het bedrijf nu ook aan een remake van Resident Evil 0.

Volgend jaar viert de reeks diens 30 jarige bestaan en fans kunnen in ieder geval uitkijken naar Resident Evil Requiem, maar daar blijft het voorlopig niet bij. Dit keer meldt mp1st, dat eerder al bij het juiste eind zat bij Everwild en Perfect Dark, dat Capcom werkt aan een remake van Resident Evil 0.

De game zou onder de codenaam Chamber door het leven gaan en pas in 2028 moeten verschijnen. Daarnaast bevestigt de site de speculatie van DuskGolem, die claimde dat er een remake van Resident Evil Code Veronica aan komt en in het eerste kwartaal van 2027 moet verschijnen.

De website gaat overigens nog dieper in op de casting van de remake van Resident Evil 0. Zo zal de rol van Billy Coen, de tweede protagonist in de game, worden vertolkt door Jon McLaren. Hij vertolkte eerder de rol van Star-Lord in de Guardians of the Galaxy game uit 2021. Deze acteur heeft overigens Project Chamber op zijn CV staan, wat weer een optelsom lijkt te zijn.

Het artikel van mp1st meldt overigens ook dat er wat behoorlijke veranderingen zijn doorgevoerd, maar die melden wij niet in verband met spoilers. Het komt er in ieder geval op neer dat een bepaald personage niet van de partij is en dat er een verhaallijn aan wordt toegevoegd.

Hoe dan ook waarschuwen we jullie om dit vooralsnog met een korrel zout te nemen. Echter kunnen we wel stellen dat waar rook is ook vaak wel vuur moet wezen.