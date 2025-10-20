Mogelijk een live-service Halo in de maak

Volgens een betrouwbare insider werkt Halo Studios aan een live-servicegame.

De Halo series is de grootste franchise van Xbox en aankomende vrijdag kunnen fans “groots nieuws” verwachten tijdens de Halo World Championships. De geruchten gaan van een remake van Halo Combat Evolved tot een nieuw deel en een standalone multiplayer ervaring.

Nu claimt YouTuber Rebs Gaming, die eerder wist te melden dat Virtuos zou meehelpen met de ontwikkeling van Halo Combat Evolved, dat er een nieuw deel van de reeks binnenkort wordt aangekondigd (je verwacht het niet?!).

Het zou volgens de YouTuber gaan om een Halo live-servicegame, dat ergens in volgend jaar zou moeten verschijnen. Dit betekent dat fans naar twee games kunnen uitkijken voor 2026. De bronnen van Reb zouden hebben gemeld dat de game gelijkenissen met Fortnite heeft, maar konden niet bevestigen of er een Battle Royale modus in zit. Neem het vooralsnog dus allemaal met een flinke korrel zout.

Aanstaande vrijdag (24 oktober) weten we dus meer, want dan zal Halo Studios de toekomst van de serie gaan onthullen. De studio die voorheen als 343 Industries deelde eerder vorig jaar al mee dat de serie overstapt naar de Unreal Engine 5. Kijken jullie uit naar aanstaande vrijdag?