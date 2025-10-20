Nieuwe generatie Xbox nogmaals bevestigd door Microsoft

De geruchten van eerder over een mogelijke exit van Xbox in de consolemarkt lijken dus niet te kloppen en nogmaals heeft Microsoft bevestigd dat er een nieuwe generatie Xbox zal komen.

Dit keer deed Xbox-directeur Sarah Bond dat in een interview met Variety. Het interview stond eigenlijk in het teken van de ROG Xbox Rally X handheld, maar de interviewer vroeg toch nog even door naar andere hardware van Microsoft.

“We kijken voor honderd procent naar het maken van dingen in de toekomst. We hebben next-generation hardware in ontwikkeling. We kijken naar het ontwikkelen van prototypes en het design. We hebben een samenwerking met AMD aangekondigd, dus het komt er aan.”

Daarop gaat ze verder, maar dan over de nieuwe ROG Xbox Ally-handhelds:

“We zagen een kans om op een nieuwe manier te innoveren en gamers een andere keuze te bieden, naast onze next-gen hardware. We luisteren altijd naar wat spelers en makers willen. Zolang er vraag naar innovatie is, werken we er aan.”



Een paar weken geleden werd er op het internet gespeculeerd dat Microsoft uit de consolemarkt zou stappen en Xbox als third party uitgever verder zou gaan. Dat gerucht werd overigens vrij snel door Microsoft ontkracht en die meldde zelfs dat er een nieuwe generatie Xbox aan komt. In juni dit jaar kondigde het bedrijf immers al aan de handen met AMD ineen te hebben geslagen voor de hardware van de nieuwe Xbox. Deze “console” zou het beste gezien kunnen worden als een “mini-PC” en zou meerdere digitale winkels bevatten.

Daarna liet YouTuber Moore’s Law is Dead weten dat de volgende generatie Xbox in 2027 moet verschijnen en gaan er geruchten over het internet dat deze console krachtiger gaat worden dan de PlayStation 6.