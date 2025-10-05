Is het einde van Xbox als consoleplatform nabij?!

Microsoft zou overwegen om Xbox niet meer te gebruiken als naam voor hun consoles, maar als de naam waaronder het bedrijf de games blijft uitgeven en natuurlijk Xbox Game Pass blijft draaien.

Er wordt namelijk op Neogaf gesproken door insider “SneakerSO” dat Microsoft overweegt om alleen nog maar door te gaan als game-uitgever. De insider wist in het verleden ook al aan te geven dat Microsoft hun games naar andere platformen zou brengen en iets te melden over de AI plannen van het bedrijf en daarin bleek hij dus gelijk in te hebben.

De insider wordt daarnaast gesteund door Tom Warren (een bekende journalist) van The Verge, die tijdens de XboxEra podcast dit gerucht heeft bevestigd. Dit nieuws werd opgepikt door Insider Gaming en diverse andere media.

Hoewel Microsoft nog wel plannen had voor nog een nieuwe generatie consoles zijn die plannen volgens de insider al geannuleerd. Hierdoor zou Microsoft begin volgend jaar nog een herstructurering doorvoeren bij Xbox, met opnieuw een ontslagronde als gevolgen. Het komt misschien niet helemaal als een verrassing, gezien grote Amerikaans retailers de verkoop van Xbox-consoles al aan het afbouwen zijn.

Het Xbox merk zou zich dus nog alleen maar focussen op het maken van games voor de platformen van hun concurrentie en de PC. Het “Xbox-platform” verschuift dan van hardware naar cloud-diensten als Game Pass en xCloud. Hiervoor zou fysieke hardware van het bedrijf zelf geen vereiste meer zijn.

We zien overigens dat Microsoft ook steeds meer met de cloud wil gaan doen. Zo is men aan het experimenteren voor een gratis versie van Xbox Cloud Gaming, dat wel advertenties zal afspelen. Echter is de timing wel opmerkelijk nu deze maand nog de Asus Xbox ROG Ally X zal verschijnen en men eerder dit jaar nog zo stellig liet weten dat er een nieuwe handheld en een nieuwe generatie consoles aan zal komen. Ach bij Microsoft kun je ze immers toch nooit helemaal op hun woord geloven, toch?

Echter willen we er nog wel even op attenderen dat het bericht niet bevestigd is en dus met een flinke korrel zout genomen dien te worden. Wat verwachten jullie