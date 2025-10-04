Microsoft verliest miljoenen door Call of Duty op Xbox Game Pass

Microsoft dacht een gouden zet te hebben gemaakt door Call of Duty uitgever Activision Blizzard over te nemen om hun games op Xbox Game Pass te kunnen zetten. Dit blijkt uiteindelijk alleen maar meer geld te kosten.

Deze week maakte Microsoft bekend de prijzen van Xbox Game Pass omhoog te gooien (tot maar liefst 50 procent), ondanks dat de service al winstgevend is. Dit heeft indirect weer impact op de Call of Duty Black Ops 7 bèta, die niet heel populair lijkt. Nu heeft Bloomberg wat meer inzicht gegeven op de service en dat ziet er niet heel rooskleurig uit.

Microsoft’s Xbox division surprised many video game enthusiasts this week when the company announced a 50% price hike, to $30 a month, for the highest level tier in its Game Pass subscription service https://t.co/9hrN2u6lAY — Bloomberg (@business) October 3, 2025

De site sprak met huidige en voormalige medewerkers van Microsoft over de Activision-deal en de Game Pass-verhoging. Een geïnterviewde, wiens naam niet bekend is gemaakt, zei dat Xbox vorig jaar in totaal zo’n 300 miljoen dollar aan Call of Duty-verkopen op consoles en pc’s heeft zien verdampen.

Hoewel er positieve berichten naar buiten kwamen over de verkoopcijfers van Black Ops 6, vermeldt Bloomberg dat IGN ontdekte dat 86% daarvan te danken was aan de aankoop door PlayStation-spelers. Bovendien gaven veel van de geïnterviewden met wie Bloomberg sprak aan dat Game Pass een nadeel is voor Microsoft en het bedrijf meer kost dan het zou moeten.

Het verlies van $300 miljoen voor Microsoft is een enorme klap, vooral omdat het een goede deal leek. Activisions miljardenfranchise Call of Duty leek waarschijnlijk de perfecte overname voor Xbox. Helaas, zoals we kunnen zien aan de massale ontslagen en de prijsverhoging van Game Pass, heeft het het bedrijf meer gekost dan het wilde. De situatie lijkt vooralsnog alleen maar te verslechteren, aangezien veel fans hun abonnementen al hebben opgezegd en Xbox hebben laten varen. Ondanks een sterke line-up met Ninja Gaiden 4 en The Outer Worlds 2, kan het nog wel even duren voordat Microsoft weer op de been is, als dat ooit gebeurt.