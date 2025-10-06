Review: Lost Soul Aside – Flitsende Actie in een Onevenwichtige ARPG

Toen in 2016 een vijf minuten durende trailer van Lost Soul Aside werd gedeeld, gemaakt door slechts één ontwikkelaar (Bing Yang), sloeg de gamingwereld stijl achterover. De inspiratie vanuit Final Fantasy XV was duidelijk zichtbaar en de vloeiende actie deed velen hopen op een ambitieuze nieuwe ARPG. Inmiddels, bijna tien jaar later, is de game er eindelijk, uitgebracht door Ultizero Games en ondersteund door Sony. De vraag is: weet Lost Soul Aside die hoge verwachtingen waar te maken?

Verhaal en Structuur

In Lost Soul Aside speel je als Kaser, een jongeman wiens ziel is verstrengeld geraakt met die van de oude draak Lord Arena na een aanval van Voidrax-monsters waarbij zijn zus haar ziel verliest. Lord Arena is niet alleen je metgezel, maar kan ook transformeren in een wapen, wat meteen het speerpunt van de gameplay vormt. Kaser sluit zich aan bij de verzetsgroep Glimmer en trekt de wereld in om fragmenten van zielenkristallen te verzamelen, waarbij hij het opneemt tegen talloze monsters en bazen.

Het verhaal klinkt als een klassiek fantasy-epos, maar de uitvoering laat te wensen over. De cutscenes zijn vaak stijf en onhandig, waardoor ze eerder onbedoeld grappig dan meeslepend zijn. Dialogen voelen soms onnatuurlijk, mogelijk door gebrekkige lokalisatie. Het narratief dient vooral als lijm tussen de gevechten, maar weet zelden écht te boeien.

Combat: Flitsend, maar met Scheurtjes

De combat is zonder twijfel het hart van Lost Soul Aside en hier laat de game zijn grootste kracht én zwakte zien.

Het spel opent traag: in de eerste uren heb je enkel een zwaard tot je beschikking en zijn de gevechten opvallend simplistisch. Pas na verloop van tijd komen er meerdere wapens beschikbaar (vier in totaal), die je on-the-fly kunt wisselen tijdens combo’s. Dit geeft de gevechten de veelzijdigheid die je mag verwachten van een game die zich spiegelt aan Devil May Cry en Nier Automata.

Daarnaast introduceert de game Burst moves, krachtige aanvallen die Kaser kan uitvoeren wanneer hij blauw oplicht. Deze zijn essentieel tegen vijanden met veel levenspunten of tegen bazen, en voegen visuele flair en tactische diepgang toe. Toch moet je veel van deze moves eerst vrijspelen via uitgebreide skill trees, wat de pacing onnodig vertraagt.

Hoewel de wapens en combo’s flitsend ogen, ontbreekt er vaak een gevoel van impact. Vijanden reageren nauwelijks op treffers, waardoor je soms het idee hebt dat je tegen zandzakken vecht. Ook de camera werkt niet altijd mee: door de vele visuele effecten raak je Kaser geregeld uit het oog. Latere baasgevechten stellen eveneens teleur door lange onkwetsbaarheidsfases, waardoor je meer bezig bent met wachten dan met daadwerkelijk vechten.

Gameplay Buiten het Gevecht

Naast de combat bevat Lost Soul Aside lichte puzzels en platformsecties, maar deze voelen eerder als opvulling dan als waardevolle toevoeging. Het platformen is stijf en de puzzels zijn weinig inspirerend. Hierdoor blijft de game grotendeels leunen op zijn gevechtssysteem dat, zoals gezegd, pas echt op gang komt na enkele uren.

Presentatie en Art Direction

Visueel heeft de game duidelijke Final Fantasy Versus XIII / XV-DNA: donkere kleuren, veel leer, glimmende wapens en overweldigende particle effects. Sommige omgevingen zijn indrukwekkend vormgegeven, maar de presentatie haalt bij lange na niet het niveau van grote AAA-actietitels.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Lost Soul Aside is gemaakt door een klein team, en dat maakt wat er staat alsnog indrukwekkend. Toch voelt de realisatie vaak minder gepolijst dan je zou hopen.

Eindbalans

Lost Soul Aside is een game vol contrasten. Het ene moment voer je spectaculaire combo’s uit met een transformerend drakenwapen, het andere moment ploeter je door saaie openingsuren, stroeve cutscenes en eindeloze invincibility-fases bij bazen. De potentie is er, je ziet de ambitie van de ontwikkelaar in elk detail, maar de uitwerking blijft vaak steken in herhaling en onevenwichtige pacing.

Voor actie-liefhebbers die houden van flashy gevechten en bereid zijn door een trage start heen te bijten, valt er zeker plezier te vinden. Maar wie een meeslepende verhaallijn, vloeiende pacing of een echt gepolijste ervaring verwacht, zal waarschijnlijk teleurgesteld zijn.

Conclusie

Lost Soul Aside is een ambitieuze ARPG die laat zien wat passie en visie kunnen bereiken, maar tegelijkertijd gebukt gaat onder zwakke storytelling, ongebalanceerde pacing en een combat-systeem dat niet altijd zijn volle potentieel benut. Het is een game met schitterende momenten, maar die schittering wordt te vaak overschaduwd door frustratie.