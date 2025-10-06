Microsoft investeert nog steeds in nieuwe Xbox hardware

Microsoft heeft de geruchten van afgelopen weekend ontkend en zegt nog steeds te investeren in nieuwe hardware voor Xbox.

In een verklaring aan Windows Central geeft het bedrijf te kennen dat het nog steeds actief is qua hardware.

“We investeren actief in onze toekomstige first party consoles en apparaten die onder de Xbox-naam worden ontworpen en gebouwd.”

Daarnaast wijst men op de samenwerking die men onlangs met AMD aankondigde voor de nieuwe generatie Xbox console(s). Naar verluidt werkt Microsoft aan een “pc-achtige” console en een hybride handheld zoals de Nintendo Switch.

Dit weekend meldde insider “SneakersSo” op het NeoGAF forum te kennen dat de toekomst van Xbox als console platform op losse schroeven stond. Microsoft zou met Xbox de focus leggen op het maken van games als Call of Duty, Forza, Minecraft en Angry Birds.

Gezien de status van de insider, die in het verleden juiste informatie naar buiten bracht, namen diverse media (waaronder onze site) het bericht over. Het is nog steeds geloofwaardig, aangezien Microsoft al jaren geen grote winst meer maakt met Xbox-hardware. Bovendien wil het bedrijf meer doen met de cloud en adverteert het al enige tijd met het feit dat zo’n beetje alles meteen redelijk scherm een Xbox is.

Voor nu lijkt het erop dat de insider geen gelijk krijgt, maar niets is zo veranderlijk als Microsoft,toch?