Red Dead Redemption 2 staat nog steeds op de planning voor PS5, Xbox Series en Switch 2

Hoewel Rockstar Games nog niks heeft gemeld oven een current-gen versie van Red Dead Redemption 2, weet een insider zeker dat ie gaat komen.



Er gaan al enige tijd geruchten over het internet over een PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 versie van Red Dead Redemption 2, maar Rockstar Games lijkt vooralsnog de kaarten op zak te houden. De game is overigens al wel speelbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar heeft tot nu toe geen current-gen update gekregen.

Het is echter alweer een hele tijd stil rondom de current-gen versie van de open wereld cowboy-game, maar daar heeft insider “NatetheHate” vandaag een einde aan gemaakt. Op de vraag of hij zeker is dat een dergelijke versie van Red Dead Redemption 2 komt, geeft hij een helder antwoord.

Yes, they exist. I have no update on timing for release. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) October 5, 2025

Hij moet er dus nog steeds komen, maar wanneer blijft de grote vraag. Overigens duurde het ook een ruim twee jaar voor de “remake” van Red Dead Redemption naar de PC kwam. Uiteindelijk bleek het zelfs om een port te gaan. Wij houden het uiteraard voor jullie in de gaten!