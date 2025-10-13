Insider claimt dat volgende Xbox krachtiger is dan PlayStation 6

We zijn voor ons gevoel pas net bezig met de huidige generatie consoles, maar toch laaien de geruchten over de volgende Xbox en PlayStation al flink op. Nu claimt een betrouwbare insider dat de volgende Xbox krachtiger wordt dan de PlayStation 6.

Dit gerucht komt overigens wederom van YouTuber Moore’s Law is Dead, dat eerder dit jaar de mogelijke specificaties van de PlayStation 6 en de bijbehorende handheld lekte.

Dit keer claimt de insider dat de volgende Xbox de AMD Magnus APU, die een CPU en GPU in één chip combineert, als hoofdprocessor gaat krijgen. Deze chip zou de grootste zijn die ooit in een console is gebruikt en zou zo’n 46 procent groter zijn als die van de PlayStation 6.

De insider zegt dat hierdoor wel heel goed mogelijk is dat de console van Microsoft sneller zal zijn dan de PlayStation 6, maar dat dit ook in het prijskaartje merkbaar wordt (de Xbox wordt daardoor duurder).

Er gaan overigens al tijden geruchten de ronde dat de volgende Xbox meer een “mini-PC” zal worden die je onder je TV zet dan een “traditionele console”. Het lijkt er ook meer op dat Microsoft de concurrentie aan wil gaan met de PC dan met Sony, aangezien ze die oorlog toch al verloren hebben.

Maar Moore’s Law is Dead claimt dat de nieuwe console dus “merkbaar sneller” wordt dan die van de “concurrent”, al kan hij nog geen specifieke details onthullen. Echter meldt hij wel dat het in de meest extreme scenario” het verschil niet meer dan een derde deel is. Bovendien zou het verschil voor een overgroot gedeelte (dat op een grote TV speelt) minder merkbaar zijn. Degene die op een monitor spelen zouden het juist wel moeten merken, maar dat is maar een klein groepje gamers. Op een TV zou het verschil vergelijkbaar zijn met de PlayStation 4 Pro en de Xbox One X. Microsoft mikt met die extra “paardenkracht” op PC-gamers die eventueel een overstap zouden kunnen maken naar hun nieuwe console.

Ook heeft de insider een prijsrange van de nieuwe Xbox, die tussen de 800 en 1200 dollar moet zitten en deze zou overigens in 2027 moeten verschijnen. Dat zou kunnen betekenen dat we over twee jaar weer een clash krijgen tussen Microsoft en Sony, want volgens geruchten verschijnt de PlayStation 6 namelijk ook dat jaar.