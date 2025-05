Nieuwe Xbox-geruchten, Battlefront 2 weer populair en meer in overig nieuws week 21

De werkweek zit er weer op en het ziet er naar uit dat we dit weekend lekker achter onze favoriete console/ pc/ mobiele apparaat kunnen kruipen, gezien het weer. Voor het zo ver is, eerst even de overige nieuwtjes van de week!

Nieuws

Tony Dalton krijgt een rol in de Intergalactic: The Heretic Prophet, dankzij zijn acteerwerk in de HBO serie The Last of Us. De acteur die bekend staat om rollen als Lalo Salamanca uit Breaking Bad en vertolkte de rol van agent Javier Miller in de serie.

Nintendo heeft een video van de draadloze GameCube controller voor de Nintendo Switch 2 gedeeld in de Nintendo Today app. Daarin zien we de C-knop voor de chatfunctie, maar ook de ZL-knop.

Nintendo released a new video showing off the Switch 2 GameCube controller. New (compared to original) – Wireless capability

– C Button to access GameChat

– ZL Button pic.twitter.com/viACRiDLPD โ€” Stealth (@Stealth40k) May 17, 2025

Carrie Patel, de regisseur van Obsidian’s Avowed, heeft het bedrijf verlaten om bij Netflix Games aan de slag te gaan. Via LinkedIn laat ze weten als regisseur aan de slag te gaan bij Night School Studio, de studio achter de Oxenfree-games en Afterparty.

De installatiegrootte van Elden Ring Nightreign op de PlayStation-consoles is bekend. Het voelt gewoon vreemd dat de game nog geen 22 GB aan vrije ruimte nodig heeft.

๐Ÿšจ ELDEN RING NIGHTREIGN – ๐๐’๐Ÿ’ ๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐’๐ข๐ณ๐ž : 21.176 GB

– ๐๐’๐Ÿ“ ๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐’๐ข๐ณ๐ž : 21.156 GB

– ๐€๐ซ๐ญ๐›๐จ๐จ๐ค & ๐’๐จ๐ฎ๐ง๐๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ค : 738 MB

– ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง : 1.01/1.001.000 – ๐‘บ๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’“๐’ ($39.99)

Pre-Load : May 28

Release : May 30 pic.twitter.com/9bWZzktXmY โ€” PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 22, 2025

Arc Raiders spelers zijn er van overtuigd dat ze op 6 juni meer informatie krijgen over een releasedatum van de game. Er was deze week, voor korte tijd, een update op Steam voor de game waarin een .exe bestand stond die naar een aftelklok linkte. Deze stopt op 6 juni en dat is overigens het begin van Summer Game Fest.. Of krijgen we dan nog een speeltest?!

A Steam update for the game, lasting 9 minutes yesterday, added a new .EXE file. When opened, it displays a window with Base64 strings. One decoded string links to a countdown website (https://t.co/iS0BzYdBYQ), ending June 6, 2025, at 11 PM, coinciding with Summer Game Fest,โ€ฆ pic.twitter.com/HKYaX3WKfJ โ€” ARC News (@ARCRaidersNews) May 22, 2025

Opmerkelijk nieuws deze week: Star Wars Battlefront 2 (uit 2017) heeft deze week weer een hoop spelers mogen verwelkomen. Volgens content creator Jackfrags heeft dit te maken met het feit dat de game in de aanbieding was, maar ook door de serie Andor. Blijkbaar zorgt die ervoor dat gamers maar al te graag hun woede op het keizerrijk/ of de rebellen willen uiten. Deze week kende de game op Steam een nieuwe piek van ruim 10.000 gelijktijdige spelers en dat kwam de afgelopen vier jaar (!) niet meer voor!

Daarbij hield het overigens niet op, want sinds de stijging in het aantal spelers lijkt er ook een enorme opkomst te zijn voor gamers die Battlefront 3 willen. Zelfs voormalig DICE medewerkers als Mats Helge Holm, die bij de vorige gameย Quality Assurance Analist was, laten op Reddit weten graag een derde deel te willen maken. Echter lijkt de kans nihil gezien bijna alle grote EA studios (waaronder ook Battlefront-ontwikkelaar DICE) aan de nieuwe Battlefield lijken te werken..

Rainbow Six Siege X, de “grote evolutie” van de populaire multiplayer shooter, is nu speelbaar op de testserver in de Ubisoft Connect op de PC.ย De upgrade voor de game zal onder andere een nieuwe 6vs6 modus introduceren, net als ย vijf gemoderniseerde maps met verbeterde visuals, een herziening van de audio-ervaring, updates voor vernietigbare voorwerpen en rappel-gameplay, en nog veel meer.

Embracer Group heeft laten weten voor dit jaar maar liefst 76 games in de planning te hebben staan. Enkele games daarvan zijn Metal Eden, Gothic 1 Remake, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Wreckreation, REANIMAL, een SpongeBob SquarePants spin-off en de Noordse actiegame Norse: Oath of Blood. Het is niet bekend of Marvel 1943: Rise of Hydra en Killing Floor 3 erbij horen, aangezien die onlangs uitgesteld zijn.

Serie/ fimnieuws

Volgens Greg Mazin, de showrunner van HBO’s The Last of Us, is er een vierde seizoen nodig om het verhaal te kunnen vertellen. Het team werkt al aan het derde seizoen, dat langer zal duren dan de tweede. Blijkbaar is dit niet voldoende om alle aspecten te behandelen.

Sony werkt met Legendary en Capcom aan een Street Fighter film, die op 26 maart 2026 moet verschijnen. Echter lijkt er nog niet eens een cast te zijn. Deadline meldt overigens wel dat Andrew Koji, Jason Momoa, Noah Centineo en Roman Reigns in gesprek zijn met de uitgever.

Trailers

Scratch the Cat is een nieuwe muzikale platformer en die ziet er echt heel interessant uit. In de game moeten spelers rennen, springen, glijden, klimmen, zwemmen en duiken om bepaalde gebieden te kunnen betreden. Check vooral de trailer voor meer info!

Er werd deze week al wat gameplay van Mindseye getoond, maar dat weerhield Build a Rocket Boy (van GTA-producent Leslie Benzies) er niet van om nog eens vier minuten aan gameplay te tonen! Enjoy!

NEWS: 4 minutes of MINDSEYE gameplay๐Ÿš€ How do you feel about the game so far?๐Ÿ˜Ž pic.twitter.com/hFKKGsJZK9 โ€” Rino (@RinoTheBouncer) May 22, 2025

Er zijn vier Game Boy games aan Nintendo Switch Online toegevoegd, namelijk Gradius: Interstellar Assault, Kirby’s Star Stacker, Survival Kids en The Sword of Hope.

๏ปฟ

Konami heeft de intro van Metal Gear Delta: Snake Eater online gegooid, die wederom is gemaakt door Kyle Cooper. De intro bevat een nieuwe theme song van Cynthia Harrell.

Geruchten

n o

X-gebruiker eXtas1s heeft wat nieuwe informatie over de volgende Xbox gelekt. De insider claimt dat de nieuwe Xbox een soort PC wordt die je onder je TV kunt plaatsen. Zo zullen Steam en de Epic Games Store op de console staan en wordt de console in 2027 verwacht.

RUMOR: Next generation Xbox ๐Ÿš€ โœ Windows-based

โœ Steam/Epic integration

โœ Full backwards compatibility

โœ Steam/Epic Games Store

โœ โ€œSteam DF Betaโ€already noticed

โœ Console-like exterior/shell

โœ New Game Pass tiers

โœ Updated pricing

โœ Launch 2027 W or L?๐Ÿ˜Ž

Source: eXtas1s pic.twitter.com/7WvYZyok8z โ€” Rino (@RinoTheBouncer) May 20, 2025

Volgens MP1st journalist “Kurakasis” is Take-Two van plan om met een BioShock aankondiging te komen. Wat het precies is, blijft onduidelijk. Het zou kunnen gaan om een remaster of remake van de eerste game of nieuws over de Netflix serie. Een ding is wel zeker: het heeft in ieder geval iets te maken met Rapture, het onderwater koninkrijk dat werd gebouwd en gerund door Andrew Ryan.

X-gebruiker Dusk Golem claimt op social media dat Resident Evil 9 ooit een open wereld multiplayergame was en begin 2017 werd ontwikkeld, nadat Resident Evil 7 uit was gekomen maar niet naar verwachting voldeed.

Nate the Hate claimt daarentegen dat Starfield dit jaar nog naar de PlayStation 5 zal komen. Het zou ons niet verbazen, aangezien Xbox al een tijdje geen exclusives meer heeft en alles ook op de platformen van de concurrent uitbrengt. Volgens de insider zal de game snel naar de aankondiging op Sony’s console te spelen zijn, maar wanneer dit gebeurt is nog maar de vraag.