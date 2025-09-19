Groter level Battlefield 6 getoond, Intergalactic interessant voor filmindustrie en meer in overig nieuws week 38

De eerste sport en AAA-games van het najaar hebben zich weer aangemeld en dat betekent dat het weer lekker druk gaat worden. Uiteraard was er ook weer genoeg nieuws te melden en we hebben het weer kort voor jullie samengevat!

Nieuws

De digitale PlayStation 5 met “slechts” 825 GB aan SSD ruimte is helaas een feit geworden. Media Markt heeft de console al op hun website staan. Hoewel de opslag van de console minder is, blijft de prijs wel hetzelfde. Dus als je nog een nieuwe PlayStation 5 wil hebben, zouden we voor nu de 1GB versie aanraden.

Er is deze week een update voor diezelfde PlayStation 5 verschenen, waardoor je niet steeds meer je controller hoeft te synchroniseren, wanneer je hem met een ander apparaat hebt gekoppeld. Je kunt nu vier verschillende apparaten gebruiken zonder dus te synchroniseren. Je doet dit door de PlayStation knop op de controller in te drukken en een van de vier actieknoppen (vierkantje, rondje, driehoekje of kruisje). Daarnaast brengt de update een nieuwe optie genaamd Power Saver, waardoor je PlayStation 5 minder energie verbruikt tijdens het spelen door de settings wat minder hoog te zetten. De games moeten daar echter wel een optie voor hebben en Ghost of Yotei en Death Stranding 2 zullen de eerste zijn die gebruik maken van de feature.

New PS5 system update includes DualSense wireless controller pairing across multiple devices. Live tomorrow. Full details: https://t.co/XTevMudAfV pic.twitter.com/ujKG0LTc7g — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2025

Rematch, de voetbalgame van Sifu-ontwikkelaar Sloclap zal in november een fysieke release krijgen. Deze kost 40 euro en zal door Bandai Namco in Europa worden uitgegeven.

De fysieke Nintendo Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Remake betreft een gamekeycard. De game is namelijk 90GB groot en op een cartridge past maximaal 64GB. Je zult dus de game alsnog helemaal moeten downloaden en dus rekening houden dat ruim 35% van je vrije ruimte wordt verbruikt aan de game.

Nintendo komt voor de release van Kirby Air Riders nog met een speciale Direct voor de game. Dat is overigens al de tweede waarin regisseur Masahiro Sakurai de presentatie voor zijn rekening zal nemen. Wanneer en wat er precies getoond zal worden, is nog niet bekend.

Oeps, Ryu Ga Gotoku heeft per ongeluk op hun website een categorie voor Yakuza Kiwami 3 aangemaakt, terwijl de game nog niet is aangekondigd. Nou dan weten we in ieder geval wel weer een game die zij tijdens de Tokyo Game Show gaan aankondigen.

Microsoft heeft de Xbox app voor PC geüpdatet waardoor het nu ook mogelijk is om games van andere launchers als Steam en de Epic Games Store te starten. Zodoende hoef je dus niet nog meer launchers te starten wanneer je van games wil switchen.

Starting today, the Xbox app is giving you one place for everything you want to play 🎮💨 Find, download, and launch the games you love faster and easier than ever: https://t.co/3FZvVZD4d7 pic.twitter.com/6tOS4we8iL — Xbox (@Xbox) September 15, 2025

Serie/ fimnieuws

Volgens Neil Druckmann is er vanuit de filmindustrie al interesse in Intergalactic: The Heretic Prophet. Hij wil echter eerst zelf een “geweldige videogame” maken voor hij aan een verfilming wil beginnen. Bovendien wil hij dan wel dat ze de verfilming maken met de “juiste samenwerking”. In hetzelfde interview gaat Druckmann ook in op de grootte van de game.

Het vierde seizoen van The Witcher serie op Netflix verschijnt op 30 oktober en dat wordt het eerste seizoen dat Liam Hemsworth de rol van Geralt of Rivia vertolkt. Hier onder zijn de eerste beelden te vinden.

The Continent awaits. Here’s your exclusive first clip of Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher Season 4. Returns 30th October, only on Netflix. pic.twitter.com/CTvryeUmRd — The Witcher (@witchernetflix) September 14, 2025

Netflix en Ubisoft hebben een nieuwe trailer van de animatie serie Splinter Cell: Deathwatch vrijgegeven. De serie is vanaf 14 oktober te zien op de streamingsdienst.

Trailers

Vorige week toonde Capcom tijdens de Nintendo Direct de Switch 2-versie van Resident Evil Requiem en deze week werd dezelfde trailer ook getoond maar dan op de PlayStation 5.

THQ Nordic en Three Fields Entertainment hebben de releasedatum van de openwereldracegame Wreckreation onthuld. De game waar spelers onder andere hun eigen circuits kunnen maken, zal op 28 oktober verschijnen.

De survivalgame Valheim verscheen in 2023 al via Early Access op de PC en Xbox Series S/ X en zal volgend jaar naar de PlayStation 5 komen. Middels een trailer hebben uitgever Coffee Stain Publishing en ontwikkelaar Iron Gate Studio dat onthuld.

Sony is volop bezig met de marketing van Ghost of Yotei. Zo toonde men eerder deze week de dubbele katana’s, maar ook een cinematische video waarin we wat sfeerbeelden te zien krijgen. Ghost of Yotei verschijnt op 2 oktober 2025, exclusief voor de PlayStation 5.

Nintendo heeft een uitgebreide trailer van de Super Mario Galaxy Collectie vrijgegeven. Daarin wordt de Switch-versie van de game getoond en wat er zoal verbeterd is ten opzichte van de heruitgave in de Super Mario 3D All-Stars collectie. De collectie verschijnt op 2 oktober voor beide Switch-consoles.

Mocht je dit weekend nog wat leuks zoeken om te spelen, kun je de demo van Little Nightmares 3 proberen. Deze duurt ongeveer een half uurtje en alle progressie die je erin maakt, zal overgezet worden als je de volledige game aanschaft.

Een van de kritieken op de open bèta van Battlefield 6 waren de relatief kleine levels. Gelukkig kent de volledige game een tweetal grotere levels, namelijk Operation Firestorm en Mirak Valley. Van laatstgenoemde is een video van 13 minuten vrijgegeven.

13 Minutes of Mirak Valley Conquest, the LARGEST map coming to Battlefield 6 multiplayer at launch. Thank you to EA and Battlefield for allowing me to play and capture footage early, this map was a blast. pic.twitter.com/0FpyKrqkN9 — ModernWarzone (@ModernWarzone) September 17, 2025

SEGA komt volgende week met Sonic Racing: Crossworlds en hoewel de rivaliteit tussen het bedrijf en Nintendo niet meer zo extreem is als het was, delen ze toch even een sneer uit richting “Big N”.

Geruchten

Volgens het Poolse PPE verschijnt Microsoft Flight Simulator 2024 in november op de PlayStation 5. De aankondiging zou ergens in de komende weken moeten plaatsvinden.