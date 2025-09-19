Cross-play in Battlefield 6 werkt toch iets anders

Helaas blijkt het toch niet helemaal mogelijk voor console-spelers om crossplay uit te zetten in Battlefield 6, zodat ze geen PC-spelers tegen hoeven te komen.

Eerder deze week vertelde senior combat designer Matthew Nickerson in een interview dat crossplayin Battlefield 6 uit te zetten is. Hierdoor zouden PlayStation 5-eigenaren het alleen tegen Xbox Series-gebruikers kunnen opnemen. Hierdoor zouden ze kunnen vermijden om het tegen PC-spelers op te nemen, waar meestal een groot deel van de hackers zit.

In een interview met Dexerto heeft EA laten weten dat dit niet helemaal blijkt te kloppen. Spelers die crossplay aan zetten, spelen (logischerwijs) tegen spelers van alle platformen. Zodra crossplay uit staat, spelen ze alleen tegen spelers van dezelfde platform. Als je crossplay aan hebt staan, krijgen console-spelers wel voorrang, maar zullen de potjes opgevuld worden met PC-spelers.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Kijken jullie uit naar deze game?