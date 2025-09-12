Intergalactic: the Heretic Prophet is Naughty Dog’s “meest ambitieuze game ooit”

Niet alleen qua grootte zal Intergalactic: the Heretic Prophet alles van Naughty Dog moeten overtreffen, maar ook het budget is ongekend.

In een gesprek met Variety geeft Neil Druckmann een klein beetje inzicht op wat Intergalactic: The Heretic Prophet voor de ontwikkelaar betekent. Volgens de chef van het bedrijf is wat we bij de onthullingstrailer hebben gezien, maar het “puntje van de ijsberg”.

“Ik heb dit al eerder gezegd, maar dit meen ik echt: het is de meest ambitieuze game die we ooit hebben gemaakt. Het is de meest uitgestrekte game die we ooit hebben gemaakt, misschien ook wel de duurste, wanneer we hem af krijgen.”

Hij geeft in het interview ook aan dat hij maar al te graag meer van de game zou laten zien en er verder over te kunnen praten, maar op dit moment niet eens kan zeggen wanneer de tijd daar rijp voor is.

“Bij een game zoals deze – zeker wanneer het om een nieuwe IP gaat van Naughty Dog – moet je coördineren met marketing, met PR, met heel wat mensen. Het zou dom van mij zijn om te vertellen wanneer we iets gaan laten zien.

We maken het, we spelen het. We draaien op volle toeren, Troy Baker zit in de game. Het is overigens vijf jaar geleden dat ik met Troy heb gewerkt, en nu doe ik het weer, en het was enorm leuk om weer met hem op het podium te staan.” Het was al bekend dat Baker, die ook de rol van Joel speelt in de The Last of Us-games, een nog onaangekondigde rol in het spel heeft.”

Intergalactic: The Heretic Prophet werd tijdens de Game Awards van vorig jaar aangekondigd en zal op zijn vroegst in 2027 gaan verschijnen. Hoewel de uitspraken van Druckmann doen vermoeden dat we voorlopig niks te horen krijgen, zal het ons niks verbazen als ze dit jaar bij de Game Awards weer van de partij zijn. Die worden dit jaar in de nacht van 11 op 12 december gehouden.