Lenovo Legion Go 2 pre-orders worden geannuleerd vanwege hoge vraag

De Lenovo Legion Go 2 is de duurste PC-handheld die nu op de markt verschijnt, maar dat weerhoudt gamers er niet van om deze massaal te pre-orderen.

De nieuwste PC-handheld van Lenovo is zo populair dat ze pre-orders hebben geannuleerd, omdat ze de vraag gewoon weg niet aan kunnen. In een bericht op Reddit probeert Lenovo duidelijkheid te verschaffen over de vertragingen bij de levering nadat ze vorige week pre-orders voor het apparaat mogelijk maakten.

“We weten dat velen van jullie hebben gevraagd naar productvertragingen, dus we zijn jullie een verklaring verschuldigd. De waarheid is dat de pre-orders voor de Legion Go Gen 2 onze verwachtingen aanzienlijk hebben overtroffen, wat heeft geleid tot onvoorziene uitbreidingen van het leveringsbereik.”

Op 19 september volgde een nieuw bericht waarin stond dat het bedrijf meer producten had kunnen leveren. Ondanks het feit dat retailers meer exemplaren kregen om de bestellingen bij te benen, zou dit echter niet voldoende zijn.

“Het goede nieuws is dat er al meer exemplaren onderweg zijn naar grote retailers wereldwijd, dus je kunt verwachten dat de beschikbaarheid in winkels en op websites de komende weken zal verbeteren. Dat gezegd hebbende, zullen we een aantal pre-orders die rechtstreeks op Lenovo.com zijn geplaatst, moeten annuleren. We geloven niet in het vasthouden van betalingen van klanten voor producten die we niet tijdig kunnen verzenden. Zodra onze online voorraad is aangevuld, zal Lenovo.com de bijgewerkte beschikbaarheid tonen en wordt de bestelmogelijkheid weer geopend.”



Het bedrijf laat weten dat het begrijpt dat dit frustrerend kan zijn voor “hun gepassioneerde fans” en bieden daarvoor hun excuses aan. Hadden jullie verwacht dat deze PC-handheld zo populair zou worden?!