Framerate en resolutie-opties Battlefield 6 op consoles uitgelegd

EA heeft uitgelegd hoe de framerate en resolutie-opties voor de console-gebruikers werken die Battlefield 6 in huis willen halen.

Battlefield 6 komt op beide consoles met zowel een Fidelity- als een Performance-modi op de PlayStation 5 en Xbox Series-versies. De Fidelity modus op de PlayStation 5 en Xbox Series X geeft een framerate van 60fps met een resolutie van 1440p. Bij performance gaat het om 80fps met een resolutie van 1280p

Bij de PlayStation 5 Pro biedt deze modus een resolutie van maximaal 2160p met een framerate van 60 fps. Bij de performance modus is dat maximaal 1680p met 80 fps. Voor de Xbox Series S geldt maar een modus die mikt op 1080p en 60fps.

PC spelers hoeven, mits zij een goede PC hebben, zich niet druk te maken om de framerate en resolutie. Als je aan de specs (die je hieronder kunt vinden) voldoet, kun je een 4K resolutie en 144fps bereiken.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.