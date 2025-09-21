Launch trailer EA Sports FC is bijzonder kort

EA Sports heeft de launch trailer van EA Sports FC 26 vrijgegeven en knipper niet te vaak met je ogen, want dan is ie al afgelopen!
De video duurt namelijk slechts 34 seconden en bevat bijna geen in-game beelden. Desalniettemin probeert de uitgever duidelijk te maken dat het na de community heeft geluisterd. EA Sports FC 26 verschijnt officieel op 26 september, maar is al speelbaar voor degene die de Ultimate Edition hebben aangeschaft.
De game is vanaf vrijdag officieel verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.