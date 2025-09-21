Review: NBA 2K26 – Slam Dunk of Airball?

Je zou denken dat NBA2K na 27 edities wel eens het limiet heeft bereikt als het gaat om het perfectioneren van dribbels, dunks en double-teams, maar niets is minder waar: Ook dit jaar belooft de uitgever weer nieuwe moves, verbeterde animaties en slimmere AI-tegenstanders. Dat klinkt als een mooie belofte en is gezien de kwaliteitsstandaard die de serie al jaren weet te brengen, ongetwijfeld geen complete bluf. Maar, tegelijkertijd rijst de vraag of de serie nog wel genoeg in zich heeft om de fanatieke fan te kunnen verrassen. Met die vraag in het achterhoofd dribbelde Gamingnation zich een weg richting de virtuele basket.

Vizier op het veld

Een van de eerste dingen die opvalt wanneer je een potje start is de animaties. Toegegeven: de zin ‘’ de animaties zijn soepeler dan ooit’’ is een beetje cliché, maar daardoor niet minder waar. Jumpers, drives naar de basket, reflexen in de verdediging, in alles zie je dat spelers realistischer reageren op contact. Er zit zichtbaar meer nuance in de bewegingen en ook een dribbel voelt niet langer als het simpel drukken op een knop. Je bent nu echt meer afhankelijk van de snelheid, richting en positie van de verdediging. Deze vernieuwing brengt een stap vooruit met zich mee waarvan je vooraf eigenlijk niet wist dat je hem nodig had en daar weet ontwikkelaar Visual Concepts echt mee te verrassen.

Kunstmatig moeilijk?

Waar NBA2K26 dit jaar minder mee weet te verrassen is de AI. Weliswaar wisselen de computergestuurde tegenstanders en medespelers beter tussen man-to-man en zone, maar er heerst op het speelveld nog steeds te vaak een ‘’ik ren naar de basket en dunk’’ mentaliteit. Je zult in de praktijk daarom nog steeds vaak bezig zijn met het handmatig aansturen van medespelers, om zo de juiste loopjes te creëren en daar loopt vooral de beginner tegen een flinke leercurve aan.

Spelmodi

NBA2K26 bevat de vertrouwde modes: MyCareer, MyTeam, Play Now, The W (voor de WNBA) en wat side content zoals Challenges. MyTeam is uitgebreid met meer customization en seizoengebonden events, wat de replaywaarde opkrikt. MyCareer heeft een iets rijker verhaal, al blijft het wel steken dat je seizoenen op den duur erg repetitief gaan aanvoelen. Bovendien is de hub waar je na elke wedstrijd in terecht komt, nog altijd een vreselijke puberale speeltuin die maar weinig met de sport te maken heeft.

Punten voor de presentatie

Grafisch is NBA2K26 een lust voor het oog: gezichten, arena’s, publiek, belichting – alles oogt verzorgd. Soms zitten er nog kleine glitches (bijvoorbeeld speler-modellen die in de doorloop net niet helemaal kloppen), maar niets dat serieus afdoet aan de algemene indruk. De details, publieksreacties en muurschilderingen in de arena’s zijn ronduit indrukwekkend te noemen en daarmee steekt NBA2K ook dit jaar vrijwel elke andere sporttitel naar de kroon.

Daar komt ook nog een lekkere soundtrack bij met een te verwachten mix van Hiphop, R&B en wat moderne rock. Bovendien is ook het commentaar dit jaar weer iets verbeterd, al valt de herhaling in zinnen wel op wanneer je ergens halverwege een seizoen begint te komen. Is dat heel erg? Nee. Zeker niet gezien andere sportgames nog niet in de buurt komen van het niveau dat dit commentaar haalt. Zowel de stemmen van de voice-overs als de recensie in de rust geven extra schwung mee en zorgen dat de algehele presentatie gelikt aanvoelt.

Geen enkele air-ball?

Je zou jezelf inmiddels af kunnen vragen of er eigenlijk wel iets mis is met deze game. Ja, er zijn wat kleine glitches en de ontwikkelaar heeft met de AI nog niet zo’n grote stap voorwaarts gezet als het in haar marketing wil doen laten geloven, maar dat weegt bij verre na niet op tegen de grafische pracht, heerlijke gameplay en diversiteit aan gamemodi. Toch is er een punt dat elk jaar weer de kop op doet steken en niet onbenoemd kan blijven, namelijk: microtransacties.

Ook dit jaar zijn de virtuele munten weer alom aanwezig in MyTeam en MyCareer en ze bieden ook dit keer een verleidelijk alternatief voor een anders ondoenlijke grind. Is dat onoverkomelijk? Nee. Maar wees je bewust dat het niet aanschaffen van de VC (virtual coins) een hoop spelplezier wegneemt en het bijna onmogelijk maakt om mee goed mee te komen in MyTeam of MyCareer.

Naast de microtransacties valt ook de MyCareer modus wat tegen. Zo kent de campagnestructuur nog steeds veel herhaling: Je speelt seizoenen, verbeterd builds , maar de verdiepende elementen zoals plot-twists en keuzes blijven schaars. Een epische verhaalvertelling hoef je daarom dit jaar niet verwachten bij NBA2K. Met een beetje eigen fantasie kun je er natuurlijk alsnog uitstekend een prachtig underdog-verhaal uit halen, maar ergens zou je toch verwachten dat de ontwikkelaar na al die jaren voor wat meer vooruitgang en verrassing weet te zorgen in de verhaalvertelling.

Conclusie & Score

NBA 2K26 is een sterke aflevering in de franchise. Het rijkt tot nieuwe hoogtes voor wat betreft animaties, presentatie en gameplay, met genoeg verfijningen om te zeggen: Dit is misschien geen totale revolutie, maar wel een oprechte verbetering ten opzichte van het vorige deel. Zelfs met de nog altijd aanwezige en opdringerige microtransacties weet het spel nog altijd te overtuigen als sportgame en dat zegt wat over de kwaliteit. Oftewel: geen alley-oop in je gezicht, maar een degelijke dunk voor de basketballiefhebber.

Uitgever: 2k

Ontwikkelaar: Visual Concepts

Releasedatum: 5 september 2025 Platformen: PlayStation 5 / Xbox Series X / PC

Gespeeld op: Playstation 5