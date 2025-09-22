Productiekosten Ghost of Yotei net zo hoog als voorganger

Sucker Punch heeft laten weten dat het produceren van Ghost of Yotei net zo duur is als Ghost of Tsushima. Dat is erg knap gezien de prijzen juist overal exorbitant hoog worden.

In een X bericht van JorRaptor is te lezen hoe Brian Fleming, medeoprichter van Sucker Punch Productions, in een interview meer informatie geeft over de productie van Ghost of Yotei. Volgens Fleming kostte de productie van hun nieuwste game net zo veel als diens voorganger. Dat wil zeggen dat het zo’n 60 miljoen dollar heeft gekost.

Dat is echt knap als je het vergelijkt met andere exclusieve games van Sony. Zo kostte The Last of Us (Part 1) “maar” 20 miljoen om te ontwikkelen en was het budget van diens opvolger maar liefst 240 miljoen dollar (!). Ook Marvel’s Spider-Man kende een relatief lage budget met 90 miljoen dollar, waar het tweede deel wordt geschat op 300 miljoen dollar.

Dat is overigens nog niks in vergelijking met de Call of Duty games. Zo kostte Call of Duty Black Ops Cold War 700 miljoen dollar om te maken!

‘When we look at the financials and the costs, the man years, the amount of months that the team—times the size of the team—worked on it, [it’s] very, very similar, actually’

– Brian Fleming, the co-founder of Sucker Punch Full interview https://t.co/3VwA9fxoP7 — JorRaptor (@Jorraptor) September 20, 2025

Ghost of Yotei verschijnt op 2 oktober, exclusief voor de PlayStation 5!