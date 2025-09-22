Battlefield 6 functie kan heel snel een eind maken aan een potje Conquest

Battlefield 6 lijkt een einde te willen maken aan potjes Conquest die vanaf het begin gedoemd lijken. Een nieuwe functie kan ervoor zorgen dat een potje binnen no-time afgelopen is.

Mocht jouw team of die van de tegenstander erg snel alle vlaggen hebben veroverd dan kan in Battlefield 6 de tegenpartij hun spawn “niet meer verlaten”. Vervolgens verschijnt er op het scherm dat het team een “kritische missie succes” heeft voltooid en daarna een timer die aftelt tot de onvermijdelijke winst.

Op X wordt er met gemixte gevoelens gereageerd, aangezien sommige zelfs in die situatie nog voor de winst willen kunnen vechten, terwijl andere zich liever erbij neerleggen en op het volgende potje kunnen focussen.

Battlefield Intel plaatste een screenshot van het gebeuren en daaronder kun je alle reacties lezen waar goede discussiepunten worden aangehaald die zowel in het voordeel als het nadeel van de nieuwe feature zijn.

The game ends after countdown if a team captured all flags.. W OR L? #Battlefield #Battlefield6 #BF6 pic.twitter.com/jHRaBouecS — Battlefield Intel (@BattlefieldInte) September 19, 2025

Op het moment van schrijven is het ook nog niet helemaal duidelijk wat de vereisten zijn om deze functie te activeren. Het kan zijn dat alle vlaggen binnen een bepaalde tijd moeten veroverd zijn of dat de tegenpartij nog maar een x aantal tickets over heeft. We gaan het in ieder geval vanaf 10 oktober nauw in de gaten houden als Battlefield 6 verschijnt. Naar verluidt verschijnt de Battle Royale modus van de game achttien dagen later.