Nioh 3 ontwikkelaar vertelt over hoe Ninja Gaiden de combat heeft beïnvloed

Team Ninja wil met Nioh 3 een “flinke stap voorwaarts” maken en heeft zich qua combat laten beïnvloeden door Ninja Gaiden om dit te kunnen realiseren.

Je zou haast vergeten zijn dat Nioh 3 eerder dit jaar werd getoond en dat de game al begin volgend jaar op de planning staat.

In de game nemen spelers de controle over een fictieve versie van Japans eerste shogun, Tokugawa Takechiyo, die aan de macht komt door het op te nemen tegen bovennatuurlijke bedreigingen.In tegenstelling tot de voorgaande delen kan Tokugawa wisselen tussen samoerai- en ninja-vechtstijlen. Team Ninja heeft nu uitgelegd hoe hun Ninja Gaiden-games deze verschuiving in de gameplay van Nioh 3 hebben geïnspireerd.

“We wilden een nieuw soort actie creëren dat een belangrijk middelpunt zou vormen, waardoor spelers het gevoel zouden krijgen dat de game een stap voorwaarts heeft gemaakt. Team Ninja heeft ook ervaring met het maken van de Ninja Gaiden-serie. Met andere woorden, we hebben ongeveer evenveel ervaring en knowhow met het creëren van ninja-actie als met Nioh’s samoerai-actie. Ninja’s zijn erg populair in het buitenland, en we dachten dat dit die spelers ook zou aanspreken. Nioh’s Japanse wereld en setting zijn ook iets wat we waarderen, waardoor ninja het best mogelijke antwoord leek.”

Yasuda geeft overigens wel aan dat vorige Nioh games al verwezijzingen maakten naar de Ninja Gaiden-games in de DLC, maar voegt daar aan toe dat Team Ninja op zoek is naar het creëren van het soort actie waar de fans van beide series zullen genieten.

Spelers kunnen hun voorkeur voor een bepaalde stijl van vechten zelf bepalen, hoewel er belangrijke verschillen tussen hen. Met de samurai stijl kunnen spelers gebruik maken van Ki Druk na het aanvallen om hun uithoudingsvermogen te herstellen. Echter, die mogelijkheid is niet beschikbaar voor spelers met ninja-stijl. In plaats daarvan kunnen spelers gebruik maken van de mist-vaardigheid om tijdelijk een duplicaat van zichzelf te maken om de vijand beter aan te kunnen vallen.

Nioh 3 wordt begin volgend jaar verwacht voor de PC en PlayStation 5. Ninja Gaiden 4, een game die Team Ninja in samenwerking met PlatinumGames maakt, zal op 21 oktober verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.