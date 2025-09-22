Op dit moment wordt er niks rondom Bloodborne gedaan

Degene die nog steeds hopen op een PlayStation 5-upgrade of remake van Bloodborne kunnen beter maar de andere kant op gedaan. Naar verluidt wordt er op dit moment helemaal niks gedaan met de serie.

Sinds de lancering van de PlayStation 5 hopen fans al jaren dat Sony op zijn minst een upgrade uitbrengen voor Bloodborne, maar helaas is er met nog geen woord over gerept. Volgens insider Jeff Grubb gaat daar ook voorlopig geen verandering in komen, want volgens zijn bronnen wordt er op dit moment helemaal niks met het IP gedaan. Dat meldt hij in de nieuwste Game Mess podcast.

Misschien komt de timing van dit “nieuwtje” wel op een goed moment. Er schijnt een nieuwe State of Play/ PlayStation Showcase voor de boeg te staan en normaliter wordt daarin de chat vol gespamd met fans die iets van Bloodborne hopen te zien. Dat lijkt dus nu niet meer nodig te zijn.

Op dit moment ligt het dus echt bij Sony hoe de toekomst van Bloodborne eruit komt te zien. Zij hebben immers de rechten van het IP in handen. Ontwikkelaar FromSoftware werkt op dit moment aan de PvPvE Soulslike game the Duskbloods voor de Nintendo Switch 2, dat ergens volgend jaar moet verschijnen.