Battlefield 6 gaat voor een “erg lichte aim assist”

Battlefield Studios is ervan overtuigd dat aim assist in Battlefield 6 een tool moet zijn die je helpt met het mikken in plaats van het werk allemaal voor je te doen.

Senior combat designer Matthew Nickerson heeft in een interview met Well Played meer informatie gegeven over hoe aim assist werkt in Battlefield 6.

Nickerson meldt dat ze streven naar een eerlijke, competitieve en evenwichtige aanpak, wat hen brengt bij Aim Assist 2.0. De aim assist is geëvolueerd ten opzichte van wat we zagen in Battlefield 2042. Er zijn geen hit boxes, vierkanten of bollen meer; in plaats daarvan bevatten ze nu realtime renders, die “capsule-georiënteerde meshes voor aim assist” bevatten.

De ontwikkelaars van Battlefield 6 bevestigen dat ze “heel licht omgaan met aim assist”. Er is geen roterende aim assist en de snap zoom uit 2042 is verwijderd. Het doel van de ontwikkelaars is om aim assist menselijker te maken, waarbij de functie er is om te ‘helpen’, maar de input van de speler vereist is om het systeem te activeren. Ze willen dat spelers het gevoel hebben dat hun prestaties voortkomen uit hun eigen inspanning, niet uit een “systeem of code” die het voor hen heeft gedaan.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober voor de PC, PlayStation 4 en Xbox Series S/ X. Naar verluidt komt de Battle Royale al 18 dagen na de release, al kan die nog wel worden uitgesteld.