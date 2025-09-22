Konami vraagt welke Metal Gear-games een remake moeten krijgen

Konami heeft een enquête online gegooid, waarin men onder andere vraagt welke games uit de Metal Gear serie er volgens de fans nog meer van een remake voorzien moeten worden.

De enquête heeft de naam “Metal Gear – Production Hotline at TGS2025 Post-viewing survey” en stelt fans allerlei vragen over de Metal Gear-games. Zoals of ze Fox Hunt zullen spelen en van welke games ze uit de Metal Gear serie een remake willen zien. De antwoorden daarop zijn als volgt:

Metal Gear

Metal Gear 2 Solid Snake

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot

Metal Gear Solid Peace Walker

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Aanstaande donderdag houdt Konami een Metal Gear Production Hotline-livestream, waarin mogelijk aankondigingen en updates over de franchise worden gegeven. Het lijkt ons echter nog wel wat vroeg om de volgende remake aan te kondigen, aangezien Metal Gear Solid Delta Snake Eater nog geen maand geleden verscheen. Maar ja we kunnen het ook zo maar mis hebben.