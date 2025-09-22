De multiplayer van Call of Duty Black Ops 7 is officieel uit de doeken gedaan middels een trailer. Daarin zien we een hoop wapens, scorestreaks en meer!

Op 30 september wordt de multiplayer pas echt getoond tijdens Call of Duty Next, maar de trailer van vandaag geeft al een goed beeld wat ons te wachten staat. Zo zien we dat spelers tegen de muur op kunnen springen om over obstakels te springen of op hoger gelegen plekken te komen. Het belooft weer een grote chaos te worden op 14 november.

Call of Duty Black Ops 7 komt naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X. Ondanks dat er geen Switch 2-versie is aangekondigd, lijkt Nintendo toch met Activision samen te werken om Call of Duty naar hun hybride console te brengen.