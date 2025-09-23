Sony komt morgenavond met een nieuwe State of Play

Sony heeft laten weten morgenavond om 23:00 met een gloednieuwe State of Play te zullen komen. Daarin zal in ieder geval de Housemarque game Saros van de partij zijn.

De show zal op 24 september om 23:00 worden gehouden en zo’n 35 minuten met daarin “onthullingen en nieuws van PlayStation Studios en andere ontwikkelaars ter wereld”. Er gingen al een tijdje geruchten dat Sony met een nieuwe livestream zou komen en die zijn nu dus bevestigd.

A new State of Play airs September 24. Tune in for 35+ minutes of reveals and news from PlayStation Studios and developers around the world: https://t.co/uHx9zyxeWG pic.twitter.com/EH1c1EmZUp — PlayStation (@PlayStation) September 23, 2025

Sony meldt op het PlayStation Blog het volgende over de State of Play:

“We tonen nieuwe blikken op langverwachte third-party- en indiegames, plus updates van een aantal van onze teams bij PlayStation Studios.”

De State of Play bevat in ieder geval de Housemarque game Saros en volgens geruchten zou ook Marvel’s Wolverine ergens dit jaar worden getoond en ook wordt er gespeculeerd over de mogelijkheid dat Leon Kennedy zijn gezicht zal laten zien in Resident Evil Requiem.

Je kunt de show live volgen op Youtube en Twitch, maar ook wij zullen ervoor zorgen dat je niet hoeft te missen.