Eerste teaser van Kojima’s horrorgame OD vrijgegeven

Hideo Kojima en zijn studio Kojima Productions hebben vandaag tijdens een livestream de eerste teaser van hun horrorgame OD vrijgegeven.

Dit gebeurde tijdens de Beyond the Strand-stream, waarbij Kojima en Microsoft’s Phil Spencer de eerste teaser trailer van hun gezamenlijke game toonden. Xbox Game Studios is namelijk de uitgever van de game al lijkt de zin “For all players and screamers” te hinten op een game die op meerdere platformen zal verschijnen. Dat zou ons ook niet verbazen nu er steeds meer Xbox first party games naar andere consoles komen.

De game wordt gemaakt op de Unreal Engine 5 en het enige wat Kojima erover kwijt wil is dat deze eng gaat worden. Ook heeft de game sinds vandaag de subtitel “Knock” gekregen. Hiermee wil Kojima het gevoel nabootsen van een plotselinge klop.

OD werd tijdens de Game Awards van 2023 aangekondigd en hoewel de onthullingstrailer geen gameplay bevatten, toonde het acteurs als Sophia Lillis (IT, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Hunter Schaffer (Euphoria) en Udo Kier (Iron Sky). Kojima liet eerder al doorschemeren dat de game de grens tussen film en game nog meer zal doen vervagen. Hier wordt hij bijgestaan door filmregisseur Jordan Peele (bekend van Get Out en Nope).