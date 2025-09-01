Preview: Ninja Gaiden 4 – Actie om van te dromen!

Na dertien jaar wachten keert Ninja Gaiden eindelijk terug met een nieuwe mainline game. Ninja Gaiden 4 werd begin dit jaar aangekondigd en verschijnt op 21 oktober 2025. Tijdens Gamescom 2025 kregen we de kans om een eerste demo te spelen. De vraag is natuurlijk: weet deze klassieker opnieuw te overtuigen, of blijft het steken in nostalgie?

Kort maar intens

De demo duurde ongeveer 20 tot 25 minuten, maar wist in die korte tijd meteen de toon te zetten. Na een snelle uitleg van de besturing voor movement en combat, werden we vrijwel direct de actie in geslingerd. Het hoogtepunt? Een boss battle die alles testte wat je zojuist had geleerd.

Als groot fan van de serie, van de oude NES-titels tot de moderne reboots, voelde dit als thuiskomen. Ninja Gaiden staat bekend om z’n harde, strakke en meedogenloze gameplay, en dat gevoel zat meteen goed. De controls reageerden vlijmscherp, de bewegingen waren vloeiend en de combat voelde zowel bruut als precies.

Ondanks dat de game een hack-and-slash is, kun je niet gedachteloos knoppen rammen. Timing en geduld zijn essentieel. Eén foutje en je ziet in no-time je health bar verdampen, waarna je weer terug mag naar de laatste checkpoint. Voeg daar de brute animaties en bloederige gevechten aan toe, en je hebt een ervaring die tegelijk frustrerend en verslavend is. Precies zoals Ninja Gaiden hoort te zijn.

De boss battle: mecha-samurai madness

De climax van de demo was een intens gevecht tegen een mecha-samurai. Op papier klinkt dat misschien cliché, snelle aanvallen, meerdere fases, speciale moves, maar in de praktijk is het een gevecht dat je bloeddruk gegarandeerd omhoog jaagt.

Je hebt geen moment rust. Stilstaan betekent praktisch gegarandeerd een Game Over. Alles draait om snelheid, reacties en leren van je fouten. En dat laatste is misschien wel de kracht van Ninja Gaiden: verliezen voelt nooit oneerlijk. Elke keer dat ik werd verslagen, wist ik dat het aan mijn eigen fouten lag. Elke poging bracht me dichterbij de overwinning, totdat het moment kwam dat alles klikte.

De voldoening na zo’n gevecht is ongeëvenaard. Het was het soort boss fight waarbij je telkens denkt: “Nog één keer proberen…” en voor je het weet een half uur verder bent.

Terug naar de roots, maar met moderne flair

Wat deze demo vooral duidelijk maakte, is dat Ninja Gaiden 4 de ziel van de serie vasthoudt, maar tegelijk moderne verfijningen meeneemt. De combat is herkenbaar, maar voelt niet ouderwets. De visuals zijn strak, met vloeiende animaties en een donkere, bijna intimiderende sfeer die goed past bij de brute moeilijkheidsgraad.

Dit is geen game die je bij de hand neemt. Het is rauw, hard en direct; iets dat tegenwoordig bijna uniek is in een markt vol toegankelijkere actiegames. Voor veteranen voelt het vertrouwd, maar het zou ook een nieuwe generatie spelers kunnen aantrekken die een uitdaging zoekt.

Eerste indruk

De demo van Ninja Gaiden 4 heeft bewezen dat de reeks nog steeds mee kan draaien aan de top van het actiegenre. Het was kort, intens en uitdagend, maar vooral enorm bevredigend. Als de volledige game dit niveau kan vasthouden, dan staan we voor een van de beste actie-ervaringen van dit jaar. Ninja Gaiden 4 verschijnt op 21 oktober 2025 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S (dag één op Game Pass) en PC. Zet hem alvast op je lijst, want deze game belooft een knaller te worden.