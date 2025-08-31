Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4 en meer in releases september!

Het najaar begint zich weer langzaamaan aan te melden en de eerste grote releases van het tweede deel van het jaar dienen zich aan. Daarnaast staat september ook in het teken van de jaarlijkse sportgames.
Rogue Labyrinth (PC) – 1 september
Metal Eden (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 2 september
Otherskin (PC) – 2 september
Demonschool (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 3 september
Adventure of Samsara (PC) – 4 september
Hell is Us (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 4 september
Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants DLC (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 4 september
Jetrunner (PC) – 4 september
Moros Protocol (PC)- 4 september
Hollow Knight: Silksong (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2) – 4 september
Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 5 september
Everybody’s Golf Hot Shots (PS5, Switch, PC) – 5 september
NBA 2K26 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC) – 5 september
Bubsy: The Purrfect Collection (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 9 september
Faeland (PC) – 9 september
Firefighting Simulator: Ignite (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 9 september
Garfield Kart 2: All You Can Drift (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 10 september
Mindset Go (iOS, Android) – 10 september
Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 12 september
Gloomy Eyes (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 12 september
NHL 26 (PS5, Xbox Series X|S) – 12 september
Lego Voyagers (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 15 september
Deep Rock Galactic: Survivor (PC) – 17 september
Strange Antiquities (Switch, PC) – 17 september
Jelly Troops (Switch, PC) – 17 september
Arctic Awakening (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 18 september
Emotionless: The Last Ticket (PC) – 18 september
Hyke: Northern Light(s) (PS5, Switch, PC) – 18 september
Wobbly Life (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 18 september
Dying Light: The Beast (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 19 september
Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 19 september
Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) – 19 september
Blippo+ (Switch, PC) – 23 september
Creepy Redneck Dinosaur Mansion 1 (PC) – 23 september
Slime Rancher 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 23 september
Baby Steps (PS5, PC) – 23 september
Death on the Nile (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 25 september
Mamorukun ReCurse! (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 25 september
Out of Time (PC) – 25 september
Silent Hill f (PS5, PC) – 25 september
Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 25 september
Cladun X3 (PS5, PS4, Switch, PC) – 26 september
EA Sports FC 26 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 26 september
Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 26 september
NBA Bounce (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 26 september
Pac-Man World 2: Re-Pac (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 26 september
Lego Party (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 30 september
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 30 september