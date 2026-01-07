Lenovo brengt SteamOS naar de Legion Go 2

Lenovo zet opnieuw een grote stap in de wereld van pc-handhelds. Tijdens CES 2026 heeft het bedrijf aangekondigd dat de Legion Go 2 later dit jaar ook verschijnt met SteamOS.



Daarmee is Lenovo, naast Valve zelf, een van de weinige fabrikanten die serieus inzet op Valve’s besturingssysteem in plaats van Windows.

De SteamOS-variant van de Legion Go 2 verschijnt volgens Lenovo in juni en krijgt een vanafprijs van 1.199 dollar. Dat is fors, zeker gezien het feit dat de Windows-versie al sinds eind oktober verkrijgbaar is. Tegen de tijd dat de SteamOS-editie op de markt komt, is het apparaat dus al meerdere maanden oud.