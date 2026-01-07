De Dragon Quest VII Reimagined demo is nu beschikbaar!

Gamers die uitkijken naar Dragon Quest VII Reimagined kunnen de demo vanaf vandaag spelen!



De officiële Dragon Quest X-account liet weten dat de demo nu beschikbaar is. Het is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en Steam. De progessie kun je overdragen naar de volledige game, zodat je verder kunt gaan waar je bent gebleven. Spelers die de demo spelen krijgen ook een bonus, namelijk een nieuwe jurk voor Maribel.

Dragon Quest VII Reimagined komt uit op 5 februari 2026!