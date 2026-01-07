Stilte rondom Highguard zorgt voor speculatie

Highguard werd aangekondigd tijdens The Game Awards 2025 en staat gepland voor een release op 26 januari 2026. Sinds 12 december is het echter opvallend stil rondom de game. Er zijn geen nieuwe trailers, updates of berichten gedeeld, wat bij spelers de vraag oproept of de geplande releasedatum nog wel gehaald wordt.



De aankondiging van Highguard maakte destijds weinig indruk. Veel spelers wijzen erop dat het opnieuw om een hero shooter gaat, een genre dat volgens velen inmiddels oververzadigd is. Hoewel de setting van de game interessant is en de titel wordt ontwikkeld door voormalige ontwikkelaars van Apex Legends en Titanfall, lijkt dat niet voldoende om echte hype te creëren.

Normaal gesproken gaat de aankondiging van een nieuwe IP gepaard met actieve communicatie via sociale media, maar ook daar blijft het stil. Sinds 12 december 2025 is er niets meer gepost op de officiële kanalen van Highguard.

Met de release nog maar enkele weken verwijderd en zonder nieuwe informatie, groeit de onzekerheid onder spelers. De ontwikkelaar en uitgever hebben tot nu toe niet gereageerd op de zorgen, wat vaak wordt gezien als geen goed teken. Zodra er meer duidelijkheid komt over de status van Highguard, lees je dat uiteraard hier.