Fallout lijkt een veelbelovende toekomst te krijgen!

De Fallout-community zat de afgelopen dagen op het puntje van de stoel door een mysterieuze countdown op de Amazon Prime-pagina van de Fallout-serie. Al snel gingen de geruchten rond: zou er ineens een nieuwe Fallout-game of remaster verschijnen?

Volgens geruchten wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de toekomst van de franchise. Zo staan er remakes op de planning van zowel Fallout 3 als Fallout: New Vegas. Die zouden worden aangepakt in een stijl die vergelijkbaar is met The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: trouw aan het origineel, maar technisch en visueel gemoderniseerd voor een nieuw publiek.

Ook Obsidian Entertainment lijkt het drukker dan ooit. De studio, bekend van onder andere Fallout: New Vegas, The Outer Worlds en Grounded, werkt momenteel aan maar liefst vier nieuwe projecten. Niet allemaal zijn ze even groot, en het is nog onduidelijk of Fallout daar direct bij betrokken is. Wel is het opvallend dat Fallout-medegrondlegger Tim Cain zich recent bij de studio heeft aangesloten, iets wat fans ongetwijfeld hoopvol stemt.

Dat Xbox en Bethesda volop inzetten op Fallout is geen verrassing. Mede dankzij het succes van de Fallout-tv-serie is de populariteit van de franchise enorm gegroeid. Binnen het Xbox-portfolio behoort de serie inmiddels tot de absolute zwaargewichten, misschien zelfs net onder Minecraft.

En dan is er natuurlijk nog Fallout 5. Die game is inmiddels officieel goedgekeurd en krijgt volgens Bethesda’s Todd Howard flinke investeringen. Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we daar echt iets van zien, maar met meerdere showcases op komst is een eerste teaser zeker niet uitgesloten.