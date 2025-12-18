Fallout 5 vindt plaats in dezelfde wereld als de Amazon serie

Bethesda heeft in een interview bevestigd dat de verhalen uit de Amazon Prime Video serie canon zijn en dat een eventuele Fallout 5 daar rekening mee gaat houden.

In een gesprek met BBC wordt Todd Howard gevraagd of de TV-serie impact zal hebben op de game. Daarop geeft hij het volgende korte, maar krachtige antwoord op: “Kortgezegd: ja. Fallout 5 zal in een wereld bestaan waar de verhalen en gebeurtenissen uit de show zijn gebeurd of aan het gebeuren zijn.”

Eerder lieten Bethesda en de makers van de TV-serie al weten dat ze rekening hielden met de lore van de games. Het is hun bedoeling dan ook niet om dit op enige manier tegen te spreken.

Het zal overigens nog wel een aantal jaren gaan duren, voordat we een Fallout 5 kunnen verwachten. Bethesda werkt nu met nagenoeg het hele team aan The Elder Scrolls 6, waarvan men eerder deze week liet weten dat daarvan de ontwikkeling goed verloopt. Ook heeft Bethesda eerder wel eens laten doorschemeren dat een Fallout 5 pas na de nieuwe Elder Scrolls-game zal komen.