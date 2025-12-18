Techland al bezig met volgende Dying Light-game

Een vacature van Techland heeft verklapt dat de studio al bezig is met de volgende Dying Light-game.

De website PCGamesN stuitte op de vacature van de Poolse ontwikkelaar. In de vacature voor “lead online game designer” staat vermeld dat degene die de baan aanneemt “het raamwerk en de structuur voor een nieuwe online ervaring binnen de Dying Light-franchise definieert”.

Wees overigens niet bang dat dit betekent dat het volgende deel een GaaS (Game-as-a-Service) wordt, want voorgaande Dying Light-games hadden ook al online componenten.

Dit jaar verscheen de spin-off Dying Light: The Beast voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Daarin werd de hoofdrol vertolkt door Kyle Crane, die ook al in de eerste game van de partij was. In de game volgen we het avontuur van het personage, nadat hij vrij wordt bevrijdt uit de handen van de Baron, die jaren lang experimenten op hem heeft uitgevoerd.