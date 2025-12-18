Het op Horizon lijkende Light of Motiram niet meer te bestellen

Tencent heeft hun game Light of Motiram van Steam en de Epic Games Store gehaald. De uitgever werd door Sony voor de rechter gesleept, omdat de game sprekend leek op de Horizon-games, maar de rechtszaak is nu van de baan.

Uit papieren van de rechtszaak blijkt dat Sony en Tencent hun geschil buiten het gerechtshuis hebben opgelost. Het feit dat de game niet meer in de Epic Games Store en Steam te vinden is, heeft natuurlijk met de schikking te maken.

De Chinese gigant kondigde in november vorig jaar de game aan en al snel bleek de game wel heel veel weg te hebben van de games van Guerrilla. Sony liet in juli weten de ontwikkelaar voor de rechter te willen slepen, maar uiteindelijk heeft het niet zo ver uit de hand hoeven te lopen.

In eerste instantie leek het er niet op dat Tencent de game zo maar te zullen schrappen en vond dat Sony een “een ontoelaatbare monopolie op genreconventies” zou zoeken. Nu blijkt dat de schikking tussen de bedrijven ervoor heeft gezorgd dat Light of Motiram niet meer te koop is. Hoe de toekomst voor die game er nu uit ziet, is op het moment van schrijven niet bekend.