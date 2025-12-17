Volgens Bethesda verloopt de ontwikkeling van The Elder Scrolls 6 goed

Bethesda heeft een update gegeven over de ontwikkeling van The Elder Scrolls 6, die zeven jaar geleden werd aangekondigd.

In een gesprek met Game Informer meldt Todd Howard dat inmiddels de meeste ontwikkelaars bij de studio aan het werk zijn aan de nieuwe Elder Scrolls-game.

“De ontwikkeling loopt voorspoedig. Het grootste gedeelte van de studio werkt aan de game. Maar ik moet wel zeggen dat er altijd overlapping is. Daar zijn we aan gewend tijdens de ontwikkeling van games. We hebben lange periodes van pre-productie, zodat we ons er goed over kunnen voelen. Het is een proces. We zouden allemaal willen dat het wat sneller zou gaan – of veel sneller – maar dit proces willen we goed krijgen.”

Howard wordt in het gesprek bijgestaan door Angela Browder(studio-regisseur is bij Bethesda):

“Het is geweldig om terug te zijn in dit Elder Scrolls-universum. Zoals het internet ons er aan herinnert, is het een tijd geleden. De industrie en de hardware ter onze beschikking hebben zulke grote sprongen gemaakt sinds de vorige keer dat we een nieuw deel ontwikkelden. Ik ben enorm enthousiast over wat er in het verschiet ligt. De mogelijkheden, de hardware, het renderen… de mogelijkheden zijn gestoord!

Laat ik eerlijk zijn: soms denk ik bij mijzelf, ‘de Angela die aan Skyrim werkte had zich nooit kunnen voorstellen dit ooit te mogen zien’. Het is cool om daar onderdeel van uit te mogen maken. Ik hoop dat wanneer het tijd is, onze fans – vooral degenen die al heel hun leven fan zijn – echt kunnen zien van hoever we zijn gekomen. Je kunt dat nu al zien: start de oorspronkelijke versie van Oblivion op en daarna de remaster, en je ziet het.

Voor mij biedt The Elder Scrolls 6 een eindeloze set aan mogelijkheden die enorm spannend zijn voor een ontwikkelaar, en nog spannender voor iemand die graag nadenkt over hoe ver we zijn gekomen in deze industrie. Het gaat tof worden. Het is tof!”

Ook studio design director Emil Pagliarulo, laat zijn gedachten over de game in het gesprek erop los gaan:

“Ik kan zeggen dat de ontwikkeling gaande is! Het is grappig, want de tijdsdruk die spelers ons geven, geven we niet aan onszelf. Ik begrijp dat het frustrerend kan zijn voor mensen die de game graag willen spelen. Games ontwikkelen kost veel tijd, en games worden constant uitgesteld; dat is pas nog met Grand Theft Auto 6 gebeurd. Dat was het slimste wat ze konden doen, want een game van zo’n formaat kost niet alleen veel tijd om te maken, maar ook om te perfectioneren en alle bugs weg te werken.

Wat willen fans echt? Willen ze een game die uitkomt voordat hij af is en niet aan hun verwachtingen voldoet? Of willen ze de kalkoen die lang genoeg in de oven heeft gezeten om heerlijk te smaken wanneer hij er eindelijk uitkomt? Ik denk dat mensen dat laatste willen. Dus we nemen zoveel tijd als dat we nodig hebben om het geweldig te maken.”

The Elder Srolls 6 werd tijdens de E3 van 2018 onthuld en de game zou niet voor 2026 verschijnen en speelt zich mogelijk in Hammerfell af. Het lijkt erop dat ook volgend jaar de game niet uitkomt. Althans dan hadden we toch op zijn minst een trailer tijdens de Game Awards verwacht.