Netflix komt volgende zomer met FIFA-game

Niet 2K, maar Netflix lijkt er met de rechten van FIFA er van door te gaan. Het streamingsbedrijf komt volgende zomer met een FIFA-game die zich focust op het komende WK.

Daarmee gaat Netflix dus direct de concurrentie aan met EA Sports FC aan en doet dat dus niet op de traditionele platformen, maar via hun eigen streamingsdienst. Spelers kunnen hun smartphone gebruiken om de game te besturen, maar verdere details en de eerste beelden zijn we ook nog verschuldigd.

Wat we dan wel weer weten is dat Delphi de game ontwikkeld. Wellicht zeg je die naam niks, maar deze studio helpt IO Interactive met 007: First Light, dat volgend jaar uitkomt.