Review: Assassin’s Creed: Shadows – een ambitieuze port

Begin dit jaar mochten we al met de PlayStation 5 Pro-versie van Assassin’s Creed: Shadows aan de slag en ruim een half jaar later is het de beurt aan de Switch 2-versie. Weet die ons ook zo positief te verrassen als de port van Outlaws?!

Concessies

Wat wel meteen gezegd moet worden, is dat de Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows op alle vlakken concessies heeft gemaakt. Zo ziet de game er niet zo mooi uit als de eerder genoemde PlayStation 5 Pro-versie, maar is dat ook logisch als je beseft dat de game op een hybride console draait die net iets krachteriger is dan de PlayStation 4.

Zo ziet het water en de struiken en bomen minder levendig uit en gebeurt er zelfs niks met het water als je er doorheen loopt. Ook zijn er een stuk minder schaduwen te vinden en geeft dit vaak het gevoel dat de game wat minder diepte geeft qua kijkervaring. Daarnaast kan de Switch 2-versie de ray-tracing features niet ondersteunen en zijn de textures behoorlijk wat minder gedetailleerd dan de eerder dit jaar uitgekomen versies. Al komt de game aardig in de buurt van de minder krachtige Xbox Series S-versie.

Ondanks dit alles is de game in Docked nog steeds goed te behappen, al moet je wel rekening houden met het feit dat het geheel maar op 30fps draait en bij drukke gebieden last heeft van frame-pracing. Hierdoor heb je steeds de ervaring dat de game behoorlijk hapert, maar gelukkig is dat in de Handheld stand een stuk minder aanwezig, dankzij de mindere hoge resolutie en het VRR scherm van de hybride console.

Daarvoor moet je wel op de kop toe nemen dat de handheld-versie helaas niet de resolutie draait die het scherm aan kan en dat deze flink last heeft van pop-in. Dat wil zeggen dat grassprieten tot aan je voeten groeien en daarom heen pas tevoorschijn komen als je er daadwerkelijk op staat.

Toch een prestatie op zich!

Ondanks dat dit alles misschien heel negatief klinkt, kunnen we toch stellen dat de ervaring zelf echt niet zo slecht is, maar zouden we de game niet aanraden als je hem al op een van de andere platformen hebt gespeeld. Ik zou helaas geen vergelijking kunnen trekken met deze versie en die van een PC-handheld, maar Ubisoft heeft toch een behoorlijke prestatie geleverd door een game voor de huidige generatie uit te brengen op een console die de voorgaande generatie consoles net weet bij te benen.

Bovendien werkt de game over het algemeen wel gewoon heel goed en krijg je dezelfde ervaring voorgeschoteld als de game die we in maart al onder de knoppen hebben genomen. Dus als je geen PC, PlayStation 5 en/ of Xbox Series S/ X in huis hebt, kunnen we je toch aanraden om het avontuur van Naoe en Yasuke op de Switch 2 te ervaren!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft Quebec

Releasedatum: 2 december 2025

Platform: Nintendo Switch 2