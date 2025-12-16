Fornite viert kerst met Harry Potter

De Harry Potter-franchise lijkt het thema te gaan worden voor het kerstevenement in Fortnite. De eerste teaser van Epic Games geeft in ieder geval een duidelijke hint.

Op social media plaatste de ontwikkelaar namelijk de onderstaande teaser en hoewel er geen woord over Harry Potter wordt genoemd, zien we boven de open haard duidelijk sokken met daarop de verschillende afdelingen van Hogwarts.

Vorige maand werd er al gespeculeerd dat er een Harry Potter cross-over met Fortnite zat aan te komen en we hoeven niet lang te wachten op meer informatie, want het event moet op 18 december al van start gaan.