Fortnite krijgt mogelijk een Harry Potter cross-over

Het volgende hoofdstuk van Fortnite introduceert mogelijk een samenwerking met Harry Potter.

De Battle Royale van Epic Games is niet vies van verschillende samenwerkingen. Zo is er deze maand de samenwerking met Simpsons en kunnen spelers Springfield verkennen, maar dan op de Fortnite manier.

Volgens insider FortniteLeaks zal er in het zevende hoofdstuk, dat begin december van start gaat, een cross-over komen met de wondere wereld van Harry Potter. Aangezien dat al binnenkort is, verwachten we al snel een bevestiging/ ontkenning van Epic Games over de mogelijke samenwerking.

Echter waarschuwt de insider wel dat bedenker J.K. Rowling ook bij het project betrokken blijft, gezien haar geschiedenis met trans fobische opmerkingen en het feit dat ze nog steeds dikke winsten krijgt en dat ondanks alles toch “de teleurstellende beslissing genomen” om met de franchise samen te werken.