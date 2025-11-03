Dan Houser legt uit waarom Rockstar’s Agent nooit het daglicht zag

Meer dan vijftien jaar na de aankondiging van Agent heeft voormalig Rockstar-schrijver en -producent Dan Houser eindelijk uitgelegd waarom de mysterieuze spionagethriller nooit werd uitgebracht.



In een interview met Lex Fridman vertelt Houser dat Rockstar meerdere versies van de game heeft geprobeerd te maken, maar dat geen ervan werkte binnen het open-world concept waar de studio bekend om staat. “We worked a lot on multiple iterations of an open world spy game, and it never came together,” zei Houser. “It had about five different iterations. I don’t think it works… what makes them really good as film stories makes them not work as video games.”

Een project zonder vaste vorm

Agent werd officieel aangekondigd in 2009 als een PlayStation 3-exclusive, met een setting tijdens de Koude Oorlog in de jaren ’70. Volgens Houser was dat echter slechts één van de vele versies, een andere speelde zich zelfs af in het heden. “I don’t know what it would’ve been because we never got it enough to even do a proper story on it,” vertelde hij. “We were doing the early work where you get the world up and running, and it never really found its feet.”

Waarom een open-world spionagespel niet werkt

Houser legt uit dat het genre van spionageverhalen simpelweg niet goed samengaat met de vrijheid die een open-world game biedt. “Those films are very, very frenetic, and they’re beat-to-beat… You’ve got to go here and save the world,” aldus Houser. “An open-world game is a lot looser, you want freedom, you want to do what you want. That’s why it works being a criminal, because you fundamentally don’t have anyone telling you what to do.”

Volgens Houser botst de urgentie en het tempo van een spionageverhaal, waarin alles tegen de klok werkt, met de vrijheid en het tempo van een open-wereldspel. “As a spy, that doesn’t really work because you have to be against the clock. So I question if you can even make a good open-world spy game.”

Een blik vooruit

Na zijn vertrek bij Rockstar in 2020 richtte Houser het nieuwe bedrijf Absurd Ventures op, samen met oudgedienden als Lazlow Jones en Michael Unsworth. De studio werkt aan verhalen, games, strips en animatie binnen een nieuw fictief universum: het Absurdaverse.

Hoewel Agent nooit van de grond kwam, lijkt Houser nog altijd te zoeken naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen, misschien niet in de vorm van een open-world spionagegame, maar wel in werelden die net zo ambitieus zijn.