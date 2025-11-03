Ook live-servicegame Sony Bend Studio geannuleerd

Sony heeft ook de stekker uit de live-servicegame getrokken, die door Days Gone-ontwikkelaar Sony Bend Studio werd gemaakt.

Dit weten we dankzij de senior Animator Robert Morrison die op X meldt dat hij na drie jaar werken aan het project wel kon merken dat deze vroeg of laat geannuleerd zou worden. De live-servicegame van Sony Bend ging als project “Mirror Pond” door het leven, maar daar is dus al een einde aan gekomen.

Games I’ve worked on in the past 10 years Scalebound: canceled

Resident Evil 7: successful

Injustice 2: successful

God of War (2018): successful

Transformers Reactivate: canceled

New World: successful

The Last of Us Part I: successful

Bend Studio IP: canceled

Ready or Not:… — Robert Morrison (@RobertAnim8er) October 29, 2025

To be fair we didn’t make enough substantial progress over the 3 years I was there. I saw the eventual cancellation coming prior to it. — Robert Morrison (@RobertAnim8er) October 29, 2025

Sony zou nu besloten hebben om toch minder te gaan focussen op live-servicegames en dat is ook wel te begrijpen. Zo werd Concord de grootste flop uit de geschiedenis van de game-industrie en werden er al tal van andere projecten geannuleerd. Zoals de God of War multiplayergame, waarvan we onlangs nog wat beeldmateriaal zagen, waarin de omgevingen van het Oude Griekenland werden getoond.