Fornite verwelkomt spelers in Springfield

Fortnite heeft Springfield geïntroduceerd als nieuw level voor de Battle Royale en om dit te vieren, heeft Epic Games een trailer vrijgegeven.

We hoorden onlangs al dat er een cross-over zou kunnen komen en dat is niet alleen bevestigd, maar dus ook al gelanceerd. In het level kunnen spelers langs de iconische locaties uit de tv-serie gaan, zoals de kerncentrale waar Homer werkt en Krusty Burger.