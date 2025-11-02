Fornite verwelkomt spelers in Springfield

Fortnite heeft Springfield geïntroduceerd als nieuw level voor de Battle Royale en om dit te vieren, heeft Epic Games een trailer vrijgegeven.
We hoorden onlangs al dat er een cross-over zou kunnen komen en dat is niet alleen bevestigd, maar dus ook al gelanceerd. In het level kunnen spelers langs de iconische locaties uit de tv-serie gaan, zoals de kerncentrale waar Homer werkt en Krusty Burger.
Op de website van Fortnite kun je nog meer informatie vinden over de cross-over, maar je kunt natuurlijk ook gewoon online gaan om Springfield zelf te ontdekken! Naast een Simpsons cross-over wordt er ook gespeculeerd over een samenwerking met
South Park, al is deze nog niet bevestigd.