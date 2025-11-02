Warner Bros Montreal werkt aan AAA live-service DC game

We wisten al een tijdje dat Warner Bros Montreal aan een nieuwe AAA DC-game werkte, maar nu begrijpen we dat het gaat om een live-servicegame.

Na het floppen van The Suicide Squad: Kills leek het erop dat Warner Bros de live-servicegames even voor gezien hield, maar niets is minder waar. Gotham Knights ontwikkelaar Warner Bros Montreal werkt namelijk aan een nieuwe live-servicegame gebaseerd op de DC comics. Dit blijkt uit een vacature op de officiële website van de ontwikkelaar die is gespot door Tech4Gamers.

In de categorie ‘Uw nieuwe rol…’ staat duidelijk vermeld dat de taak van de uitvoerend producent zal zijn om “leiding te geven aan de ontwikkeling van een AAA-game van hoge kwaliteit, gebaseerd op een van de iconische IP’s uit de enorme catalogus van Warner Bros. en DC Comics

Het live service-onderdeel valt onder de categorie ‘Uitvoering en marktrijpheid’, waar wordt vermeld dat de uitvoerend producent “toezicht moet houden op de content na de lancering en de strategie voor live services, en moet zorgen voor voortdurende betrokkenheid van spelers.”

Veel spelers hebben hun ongenoegen geuit over het feit dat de aankomende AAA DC Comics-game van WB Games Montréal een live service is, gezien hoe de laatste live service van DC Comics, Suicide Squad: Kill the Justice League, presteerde. Wat verwachten jullie dat de ontwikkelaar maakt? Gaat men voor een vervolg op Gotham Knights of iets compleet nieuws?!