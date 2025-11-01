Review: Ghost of Yotei – Wraak zorgt voor motivatie!

Ghost of Yotei is het langverwachte vervolg op Ghost of Tsushima, maar misschien niet het vervolg die veel fans verwachten. Dit avontuur speelt zich ruim 300 jaar later af; waardoor je niet meer als Jin Sakai speelt, maar als Atsu. Ook speelt het verhaal zich niet meer af in Tsushima, maar in Ezo bij Mount Yotei. Weet Ghost of Yotei zich te onderscheiden van haar voorganger of zal het verborgen blijven in de schaduw van Tsushima?



Direct het verhaal in

Vanaf het moment dat je Ghost of Yotei opstart, word je direct in het verhaal gezogen. Er is geen lange introductie of uitgebreide uitleg, je zit er meteen middenin. En dat werkt. Binnen enkele minuten voel je medeleven voor Atsu, de nieuwe hoofdpersoon, en wil je weten wat haar overkomt. Door speciale punten in de wereld kun je momenten uit haar verleden herbeleven, wat niet alleen emotionele diepgang toevoegt, maar ook de band tussen Atsu en haar familie prachtig in beeld brengt.

In het kort; in Ghost of Yotei volg je Atsu. Een meid die haar familie zag ondergaan door de beruchte Yotei Six. De groep geloofde dat iedereen om het leven was gekomen, maar Atsu heeft hun aanslag overleeft. Jaren later keert ze terug naar Ezo om haar familie te wreken door de Yotei Six om te brengen. Als speler heb je de keuze wie van de Yotei Six je als eerst aan gaat pakken.

Ik vind het verhaal over het algemeen erg goed, maar het is iets minder goed dan Ghost of Tsushima. In de voorgaande game had Jin een interne strijd met zichzelf. Wil hij de mantel oppakken van zijn familie en vechten als een eervolle samurai, of gaat hij door als de beruchte ghost? Je voelde wat Jin voelde tot het einde van de game en zelfs in de Iki Island DLC. In Ghost of Yotei voel je die interne strijd iets minder. Dit kan komen door de ongestructureerde format van het verhaal. Dit betekent niet dat Atsu geen goed personage is. Ik vind haar erg gedreven en je voelt de pijn die ze voelt. Hierdoor wil je dat ze haar doel behaalt, maar verwacht alleen geen ingewikkeld personage als Jin.

Een Prachtige Wereld om te Verkennen

Grafisch gezien is Ghost of Yotei een parel om naar te kijken. De game doet niet onder voor Ghost of Tsushima Director’s Cut op PS5 of PC en op sommige vlakken is het zelfs beter. Personages zoals Atsu en de mysterieuze Yotei Six zijn voorzien van extra details, waardoor gezichtsuitdrukkingen en animaties nog overtuigender aanvoelen. Verwacht alleen geen gigantische sprong zoals van The Last of Us Remastered naar Part II; het is meer een verfijning dan een revolutie.

Ik speelde de game op performance mode, en dat voelde als de juiste keuze. De framerate is stabiel, de actie vloeiend, en ik heb tijdens mijn speeltijd geen enkele frame drop meegemaakt. Alles loopt zoals het hoort, wat cruciaal is voor een game die leunt op precisie en timing.

Bekend, maar Vernieuwend

Als je Ghost of Tsushima hebt gespeeld, zal Ghost of Yotei meteen vertrouwd aanvoelen. De besturing is vrijwel identiek, wat het makkelijk maakt om erin te stappen. Het enige wat ik jammer vind is dat je sommige upgrades van de voorgaande game opnieuw vrij moet spelen. Dit geldt gelukkig lang niet voor alles, maar sommige upgrades zoals de shoulder bash, een springende aanval vanaf je paard en een deblokkeerbaar aanval met je zwaard, etc. komen terug van Ghost of Tsushima. Toch voelt dit geen simpele herhaling van zetten. Sucker Punch heeft duidelijk moeite gedaan om de gameplay frisser en dynamischer te maken.

Zo kun je nu eigen loadouts maken voor je armor en charms, wat zorgt voor meer vrijheid en strategische keuzes. Daarnaast zijn er tal van nieuwe wapens die elk hun eigen speelstijl ondersteunen. Dit houdt de gevechten interessant en dwingt je soms om je aanpak te veranderen, vooral bij de uitdagendere vijanden.

Een groot pluspunt is dat de game ondanks alle upgrades en verbeteringen je nooit overpowered laat voelen. Ghost of Yotei blijft uitdagend, met vijanden die slim variëren in type en gedrag. De game beloont vaardigheid en aanpassingsvermogen, iets wat elke overwinning extra bevredigend maakt.

Verkennen in Plaats van Volgen

Waar Ghost of Tsushima nog redelijk wat vaste punten op de kaart had, kiest Ghost of Yotei voor een andere aanpak. De wereld zit niet volgestopt met markeringen of takenlijsten. In plaats daarvan word je aangemoedigd om op ontdekking te gaan. Een rookpluim in de verte, een geluid in het bos of een mysterieuze ruïne op de horizon, alles nodigt uit om erheen te gaan. En die nieuwsgierigheid wordt beloond, zowel met gameplay voordelen als met kleine, betekenisvolle verhalen. Dit is duidelijk geïnspireerd door games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Elden Ring. De verkenning in de game is net niet op het niveau als die games, maar het zet duidelijke stappen in die richting. Sucker Punch heeft hier de juiste keuze in gemaakt, omdat de wereld van Ghost of Yotei zo prachtig is!

De wereld van Yotei is iets kleiner dan die van Tsushima, maar dat werkt juist in het voordeel van de game. Het voelt intiemer, overzichtelijker, en motiveert je om elk hoekje te verkennen. Elke omgeving is met zorg gemaakt en vertelt bijna een eigen verhaal, van verlaten dorpen tot serene bergtempels.

Muziek die het Hart Raakt

De soundtrack van Ghost of Yotei verdient een eigen vermelding. Het is een prachtige mix van rustgevende melodieën en epische thema’s die perfect passen bij de toon van het spel. De muziek tilt de emotionele momenten naar een hoger niveau en versterkt het gevoel van avontuur tijdens gevechten en verkenning.

Conclusie

Ghost of Yotei voelt als een natuurlijke evolutie van Ghost of Tsushima. Het behoudt wat werkte, verfijnt wat beter kon, en voegt genoeg nieuws toe om fris aan te voelen. De wereld is prachtig, de gameplay soepel en veelzijdig, en het verhaal, hoewel bescheiden in opzet, raakt op de juiste momenten.

Of je nu een veteraan bent van Ghost of Tsushima of nieuw in deze wereld, Ghost of Yotei weet te imponeren. Het overschaduwt Ghost of Tsushima niet, maar beide games lopen zij aan zij. Ghost of Yotei moet je zeker niet overslaan!