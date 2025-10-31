Nieuwe Half-Life 3 geruchten, Project Tal onthuld en meer in overig nieuws week 44

We sluiten de week weer af, zoals je dat gewend bent van ons: met alle overige nieuwtjes op een rij!

Nieuws

In een artikel van Time Extension staat vermeldt dat de Matrix regisseurs Lana en Lilly Wachowski ooit een Matrix-game door Hideo Kojima wilde laten maken. Helaas kreeg het duo nul op het rekest bij Konami. Immers was Kojima destijds (2001-2004) druk bezig met de ontwikkeling van Metal Gear Solid 3: Snake Eater, waarvan dit jaar een remake uit is gekomen. Wel kwamen er uiteindelijk drie Matrix-games, maar die werden door Shiny Entertainment gemaakt.

Bandai Namco heeft de remaster van Tales of Xillia vandaag pas uitgebracht, maar eerder deze week kondigde de uitgever aan om het vervolg ook al te voorzien van een remaster. Volgens producent Yusuke Tomizawa is er naast die remaster ook een compleet nieuwe game in de serie in de maak.

Bal x Pit verscheen twee weken geleden al op de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch, maar heeft deze week een update gekregen waardoor hij ook speelbaar is op de Nintendo Switch 2.

🏐SWITCH 2 x OCTOBER 28🏐 Free update for Nintendo Switch owners! pic.twitter.com/nMHkQsPqgh — BALL x PIT 🏐 OUT NOW (@BALLxPIT) October 24, 2025

Halo zal volgens community manager Brian Jarrard (die tijdens de livestream voor Halo Campaign Evolved een PlayStation t-shirt aan had) voortaan op de console van Sony te vinden. Jarrard heeft van de community vernomen dat fans enthousiast zijn, omdat ze hun vrienden nu kunnen uitnodigen in de reeks waar zij al 24 jaar fan van zijn.

De free-to-play Battle Royale game Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zal op 28 april 2026 voorgoed offline gaan. Ergens is het niet helemaal verrassend te noemen, aangezien er al sinds 2023 niet meer aan doorontwikkeld wordt.

Dear Bloodhunt Community, After 4 unforgettable years, the streets of Prague will see their final sunrise on April 28, 2026. The hunt continues until then, let’s make these final nights in Prague ones to remember. More details below 👇 pic.twitter.com/FGOAJxenhC — Bloodhunt (@Bloodhunt) October 27, 2025

Er is een speelbare versie van Pokémon Pokobia gelekt, maar wel een vroege versie ervan. Deze lijkt meer op Stardew Valley dan de game die we tijdens de laatste Nintendo Direct voorbij zagen komen. Dat heeft onder andere te maken met de ontwikkelaar, aangezien Game Freak in eerste instantie verantwoordelijk was, maar later ook Koei Tecmo aan de game mocht sleutelen. Althans dat schrijft X-gebruiker Centro Leaks.

Doom en Quake bedenker John Romero is nog steeds hoopvol voor de release van zijn first person shooter. De game werd geannuleerd nadat Microsoft een nieuwe ontslagronde doorvoerde, maar volgens de ontwikkelaar zijn er bedrijven die wel samen willen werken. Daarnaast ziet hij ook in dat andere bedrijven ook de assets van de game eventueel zouden kunnen gebruiken voor andere projecten. De game waar hij aan werkte was voor de helft klaar en dat maakt het voor investeerders interessant, aangezien de ontwikkeling ervan niet meer zo duur is.

Serie/ Films

Netflix werkt mogelijk aan een animatieserie van Crash Bandicoot. Althans dat heeft What’s on Netflix vernomen en volgens hun bronnen zou WildBrain Studios, dat onder andere de Sonic Prime serie maakte, verantwoordelijk zijn voor de animatieserie van Crash.

De games werden oorspronkelijk gemaakt door Naughty Dog, dat met Crash een mascotte voor Sony in handen had. Later werden de rechten aan Activision verkocht dat onder andere een remake maakte van de trilogie, maar ook een vierde deel en Crash Team Racing Nitro Fueled.

Peter Berg en Taylor Sheridan (Yellowstone) zijn verantwoordelijk voor de verfilming van de Call of Duty verfilming. Deadline meldt dat Sheridan het schrijfwerk zal doen en de film zal produceren en Peter Berg zal de regie en overige schrijfwerk op zijn rekening nemen.

Trailers

De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Madngine heeft voor het eerst beelden gedeeld van hun aankomende open-wereld actie-RPG Project Tal. De game wordt overigens pas in 2027 verwacht voor PC en (nog niet benoemde) consoles.

Sony en ChillyMoon hebben de actie-RPG Loulan: The Cursed Sand aangekondigd. Deze game wordt mede mogelijk gemaakt door Sony’s PlayStation China Hero project, dat ook al Lost Soul Aside opleverde. Op het moment van schrijven is er nog niet bekend wanneer de game zal verschijnen.

Microsoft’s CEO Satya Nadella heeft in een gesprek met TBPN een inzicht gegeven over de strategie die men in de game-industrie doorvoert. Zo claimt hij dat console-gaming en PC-gaming niet ver van elkaar zijn verwijderd en dat het bedrijf sinds de overname van Activision Blizzard de grootste gamesuitgever is, maar nu ook een “fantastische” uitgever wil worden. Check het hele interview hieronder!

Capcom heeft twee nieuwe trailers van Monster Hunter Stories 3 vrijgegeven waarin men te kennen geeft dat de game te pre-orderen is en één waarin men iedereen introduceert in de wereld van de game.

Spelers van Fortnite kunnen vanaf morgen met een “sidekick” de Battle Royale betreden. Deze huisdieren zullen altijd aan je zijde blijven en reageren op allerlei zaken die je onderweg tegenkomt. Check de onderstaande trailer voor meer info!

De online modus Fox Hunt voor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater is vanaf vandaag te spelen. In de modus kunnen spelers onder andere zo veel mogelijk kikkers verzamelen of hun stealth en survivalskills testen in de Survival Intrude modus.

Nintendo heeft om Halloween goed in te luiden de klassieker Luigi’s Mansion aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd. In de game verkennen spelers als Luigi een landhuis vol spoken om zijn vermiste broer Mario te redden.

Geruchten

YouTuber Tyler McVicker is echt overtuigd dat Valve bezig is met Half-Life 3 en claimt nu zelfs dat de ontwikkelaar aan een trailer ervoor werkt. Het zou volgens de YouTuber zelfs zo zijn dat de onthulling van de game en de release dichterbij elkaar liggen dan we normaal gewend zijn. Normaal zou er minimaal een jaar tussen zitten, maar dat zou voor deze game niet het geval zijn.