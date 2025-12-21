Halo Studios zou ook Halo 2 en 3 willen voorzien van remake?!

Halo Studios zou na Halo Campaign Evolved ook de twee games erna willen voorzien van een remake.

Althans dat wordt geclaimd in een YouTube video van Rebs Gaming (opgepikt door Insider Gaming), die meldt dat er al eerder een gerucht was dat er een remake zou komen van de eerste Halo trilogie.

Daarnaast heeft hij het ook nog over een gerucht van TechnicalHalo op X, die in 2024 al schreef dat er een remake zou komen van de Halo trilogie. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de games nog beter zullen worden verkocht. Daarnaast zou hij met een voormalig medewerker hebben gesproken en die zou hebben beaamd dat er een trilogie aan remakes onderweg zijn.

Hij sluit zijn betoog af met informatie van een andere bron, die claimt dat de remakes voor een “nieuw tijdperk” moeten zorgen en Microsoft en Halo Studios alles op alles willen zetten om deze niet te laten falen. De remakes van de eerste drie game zouden wat hun betreft niet al te veel risico’s met zich meebrengen.

Echter zijn de komst van deze remakes (nog) niet bevestigd en is tot nu toe alleen de remake van Halo Combat Evolved singleplayer aangekondigd. Die game wordt volgend jaar verwacht voor de PC (Steam en Microsoft Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.