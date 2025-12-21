nieuwe Halo 2 en 3 remake
Nieuws

Halo Studios zou ook Halo 2 en 3 willen voorzien van remake?!

Joey Hasselbach

Previous Article
Hogwarts Legacy bereikt nieuw mijlpaal, Game Awards ongekend populair en meer in overig nieuws week 51
Next Article
Wat was jullie Game of the Year van 2025?
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws
Review: Assassin’s Creed: Shadows – een ambitieuze port
Kirby Air Riders releasedatum
Review: Kirby Air Riders – complexiteit in zijn eenvoudigheid
Rennsport review
Review: Rennsport – meer Early Access dan volwaardige game
Hyrule Warriors Age of Imprisoment review
Review: Hyrule Warriors – Age of Imprisonment
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |