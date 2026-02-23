Morgen toont Nintendo meer van Pokémon Pokopia en Super Mario Wonder

Nintendo gaat morgen een Treehouse event houden waarin men Pokémon Pokopia en Super Mario Wonder: Samen naar het Bellabelpark gaat tonen.

Het event vindt op 24 februari plaats om 23:00 plaatsvinden en zal zo’n 80 minuten duren. Treehouse events zijn net iets anders dan de Direct’s die Nintendo houdt. In het verleden werden deze events gehouden tijdens de E3 en daarin werden de games gespeeld die eerder aangekondigd waren.

Je kunt het event hieronder live volgen, dus je hoeft niet verder te zoeken voor een werkende stream.

Pokémon Pokopia verschijnt op 5 maart voor de Nintendo Switch 2 en Super Mario Wonder: Samen naar het Bellabelpark verschijnt op 26 maart ook voor de Nintendo Switch 2.