Uitgebreide Pokémon Pokopia trailer vrijgegeven

Nintendo en the Pokémon Company hebben een 10 minuten durende trailer van Pokémon Pokopia vrijgegeven.

In de trailer wordt nogmaals laten zien wat er je te wachten staat in de op Animal Crossing lijkende game. Eerder deze week werd al onthuld dat de game op 5 maart zal verschijnen.

Via de onderstaande video weten we dat eigenaren van een Switch de game alleen kunnen spelen als iemand met een Switch 2 de game deel via Game Share. Anders zal je toch echt de overstap moeten maken naar de nieuwe console van Nintendo.