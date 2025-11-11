Het op Animal Crossing lijkende Pokémon Pokopia verschijnt op 5 maart

Nintendo heeft Pokémon Pokopia voorzien van een releasedatum en dat zal op 5 maart 2026 moeten gebeuren.

Tijdens de onthulling van de game werd al bekendgemaakt dat de game in 2026 zal verschijnen en nu weten we dus precies wanneer dit zal gebeuren. Nintendo heeft laten weten dat aanstaande donderdag nog een nieuwe trailer van de game zal verschijnen.

Daarnaast heeft het bedrijf laten weten dat de fysieke versie een gamekeycard zal worden. Dit betekent dat de game niet op de cartridge staat, maar dat deze moet worden gedownload. Pokémon Pokopia is overigens de eerste game van Nintendo zelf die dit heeft.